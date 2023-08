Bewohner atmen Rauchgas ein - Vier Verletzte nach Fettbrand in Darmstadt

Feuerwehreinsatz

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Jacob von Sass schließen

Weitere schließen

Die Feuerwehr rückt zu einem Einsatz nach Darmstadt-Kranichstein aus. Bewohner eines Hauses haben bei einem Fettbrand Rauchgas eingeatmet.

Darmstadt – Am Dienstagabend (22. August) gegen 22:30 Uhr wurde die Feuerwehr Darmstadt zu einem Einsatz in Kranichstein gerufen. Die Alarmierung erfolgte aufgrund eines gemeldeten Küchenbrandes in einer Wohnung im 6. Obergeschoss eines Wohnhauses. Die Feuerwehr reagierte umgehend und konnte das Feuer rasch unter Kontrolle bringen. In der betroffenen Wohnung wurden insgesamt vier Familienmitglieder an Ort und Stelle ärztlich versorgt, da sie Rauchgas eingeatmet hatten.

Feuer in Darmstadt: Bewohner atmen bei Fettbrand in Küche Rauchgas ein

Den vorläufigen Erkenntnissen zufolge war das Feuer auf einen Fettbrand während des Kochens zurückzuführen. Zum Zeitpunkt des Eintreffens der Polizei war das betroffene Stockwerk bereits evakuiert worden, und die anderen rund 180 Bewohner des Gebäudes konnten sicher in ihren Wohnungen verbleiben, da für sie keine unmittelbare Gefahr bestand.

+ Ein Fettbrand in der Küche kann schnell außer Kontrolle geraten. (Symbolbild) © dpa (Symbolbild)

Fettbrand in Küche in Darmstadt: Wohnung noch nicht betretbar

Derzeit ist es noch nicht möglich, die betroffene Wohnung zu betreten, und die Bewohner haben vorübergehend bei Verwandten und Bekannten Unterschlupf gefunden.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von dem Redakteur Jakob von Sass sorgfältig geprüft.

Tragisches Ende: Schwerverletzte Frau nach Verfolgungsjagd durch Darmstadt.

Rubriklistenbild: © dpa (Symbolbild)