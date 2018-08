Feuerwehr Darmstadt testet Drohnen für Rettungseinsätze

Vom Boden aus steuern

+ © dpa Feuerwehr Darmstadt stellt die Einsatzdrohne vor. © dpa

Darmstadt - Die Feuerwehr Darmstadt will in Zukunft Drohnen zur Lageeinschätzung nutzen. Am Samstag hat die Stadt den Brandschützern ein solches Fluggerät für Übungen überreicht.