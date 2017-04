Gasleck gefunden: Straße weiter gesperrt

Darmstadt - Das Gasleck in der Darmstädter Innenstadt ist gefunden. „Die Reparaturarbeiten laufen", so eine Polizeisprecherin am Donnerstag.

Die stark befahrene Straße bleibe voraussichtlich noch bis zum späten Vormittag gesperrt. Gasgeruch hatte am Mittwochabend (5. April) einen stundenlangen Rettungseinsatz ausgelöst. Zwei Gebäude wurden zeitweise geräumt, die Feuerwehr hatte in einem Kanal eine erhöhte Gaskonzentration festgestellt. (dpa)

