Gravierende Mängel bei Omnibuskontrollen

Darmstadt - Gestern überprüften Beamte des Verkehrsdienstes beim Polizeipräsidium Südhessen rund um das Darmstädter Kreuz insgesamt sechs Omnibusse, die im nationalen und internationalen Fernlinienverkehr auf den Autobahnen unterwegs waren. Die kontrollierten Busse wurden von den Ordnungshütern allesamt beanstandet, teils mit gravierenden Mängeln.

Die Beamten behielten Sicherheitsleistungen in Höhe von rund 8600 Euro ein. Bei einem kosovarischen Omnibus stellten sie Verstöße gegen Sozialvorschriften fest. Wie die Polizei mitteilte, hielten die Fahrer ihre erforderlichen Ruhezeiten nicht ein, außerdem stellten sie eine Geschwindigkeitsüberschreitung fest sowie einen Verstoß gegen das Personenbeförderungsgesetz. Hier wurde ein Betrag von über 2000 Euro fällig. Ein Neunsitzer-Bus mit Anhänger beförderte Menschen ohne Genehmigung, außerdem war im Bus kein Kontrollgerät eingebaut, das für das Gespann vorgeschrieben ist. In diesem Fall wurden fünf Sicherheitsleistungen mit einer Gesamtsumme von 5000 Euro für die verschiedenen Ordnungswidrigkeiten einbehalten. Die Weiterfahrt mit dem Anhänger wurde untersagt. Dieser wird von der Polizei erst dann freigegeben, wenn ein Zugfahrzeug mit eingebautem Kontrollgerät eingesetzt wird.

Spektakulärer Unfall: Bus steht auf Brückengeländer Zur Fotostrecke

Einem Bus mit Anhänger aus Rumänien musste die Weiterfahrt aufgrund gravierender technischer Mängel ganz untersagt werden. Eine Vorführung des Fahrzeuges bei einem amtlich anerkannten Sachverständigen war unumgänglich. Am Bus war neben diversen geringeren Mängeln, eine Blattfeder gerissen. Dies führte zu einer Schieflage des Busses. Am Anhänger war die Bremsanlage ohne jegliche Wirkung. Daneben wurden beim Fahrer Verstöße gegen die zulässigen Lenkzeiten und erforderlichen Ruhezeiten festgestellt. Hinzu kam noch, dass die vier Fahrgäste ebenfalls ohne die erforderliche Genehmigung befördert wurden. Sicherheitsleistungen in einer Gesamthöhe von 1600 Euro waren die Folge. Der Bus, sowie der Anhänger müssen vor der Weiterfahrt erst einmal repariert werden. Bei den übrigen Bussen wurden jeweils Verstöße gegen Sozialvorschriften festgestellt. (lahe)

Quelle: DA-imNetz.de

Rubriklistenbild: © dpa