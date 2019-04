Autofahrer rast die A5 entlang und rammt Polizeiauto – der Grund ist traurig

Ein Autofahrer rast die A5 entlang und rammt plötzlich ein Polizeiauto. Wie es dazu kam, ist traurig.

Griesheim/Darmstadt - Am Samstag gegen 13.25 Uhr fuhr ein Streifenwagen der Polizeiautobahnstation Südhessen auf dem Standstreifen der Tangente der A5 bei Griesheim in Richtung Süden. Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 65-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Landkreis Bergstraße die rechte Fahrspur der Tangente in gleicher Richtung zu dem Einsatzfahrzeug der Polizei.

Mann rammt Polizeiauto: Fahrer ist betrunken

Aus zunächst unbekannter Ursache rammte der 65-jährige mit seinem Pkw zunächst den Streifenwagen, um in der weiteren Folge auch noch nach rechts in die Leitplanke zu prallen. Bei der Überprüfung des Unfallfahrers stellte sich heraus, dass dieser offensichtlich unter Alkoholeinfluss gestanden hatte.

Unfall auf der A5: Versursacher hat ein Problem mit der Polizei

Ein freiwilliger durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,43 Promille. Der Bergsträßer wird neben seinem Fahrzeug auch geraume Zeit auf seine Fahrerlaubnis verzichten und sich in einem Strafverfahren verantworten müssen. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro, verletzt wurde glücklicherweise niemand. (chw)

