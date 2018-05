Neun Verletzte bei Brand in Flüchtlingsunterkunft

Ursache unklar

Groß-Umstadt - Bei einem Feuer in einer Flüchtlingsunterkunft in Groß-Umstadt (Landkreis Darmstadt-Dieburg) sind neun Menschen verletzt worden. Nach dem Brand am Donnerstagabend war zunächst von sieben Verletzten die Rede, dies korrigierte eine Polizeisprecherin am Freitagmorgen.