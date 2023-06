Wegen Verdacht auf Schusswaffe: SEK-Einsatz in Groß-Zimmern

Von: Tadhg Nagel

Am Freitagmorgen (16. Juni) kam es in Groß-Zimmern zu einem Einsatz des SEK. Grund war ein Verdacht auf Verstoß gegen das Waffengesetz.

Groß-Zimmern - Ein Spezialeinsatzkommando fährt in die Straße, umstellt das Gebäude und fordert die Einwohner auf, mit erhobenen Händen das Haus zu verlassen. Zu dieser Szene kam es am Freitagmorgen (16. Juni) gegen 7.30 Uhr in Groß-Zimmern (Kreis Darmstadt-Dieburg). Grund hierfür war ein Verdacht auf Verstoß gegen das Waffengesetz.

Beamte des SEK in Groß-Zimmern. © Christoph Walther/5vision

Es hätten Hinweise auf den unrechtmäßigen Besitz einer scharfen Schusswaffe vorgelegen. Daher habe es einen Durchsuchungsbefehl für das Objekt gegeben, so Oberstaatsanwalt Robert Hartmann von der Staatsanwaltschaft Darmstadt auf Nachfrage. Wenn man nach einer scharfen Waffe suche, bestehe die Gefahr, dass sie eingesetzt werde. Zum Schutz der durchsuchenden Beamten habe man sich also für den Einsatz des SEK entschieden, sagte Hartmann. Nach Angaben des Oberstaatsanwalts sei die Durchsuchung reibungslos verlaufen. Es seien Beweismittel sichergestellt worden, diese müssten im nächsten Schritt nun ausgewertet werden. (Tadhg Nagel)

