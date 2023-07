Bundesliga-Aufsteiger Darmstadt 98 testet beim FC Gießen: Alles zur Anfahrt und Tickets

Teilen

Zwei, die sinnbildlich für den Erfolg des SV Darmstadt 98 stehen: Trainer Torsten Lieberknecht und Tobias Kempe. Am Sonntag wird der Bundesliga-Aufsteiger in Gießen zu Gast sein. © Imago Sportfotodienst GmbH

Am Sonntag (16. Juli) gastiert der SV Darmstadt 98 beim FC Gießen. Im Vorverkauf sind 600 Tickets abgesetzt worden. Die Tageskasse wird geöffnet sein.

Gießen/Darmstadt - Die Fußball-Bundesliga alle zwei Jahre zu Gast im Gießener Waldstadion: Was 2019 mit Eintracht Frankfurt und 2021 mit Borussia Dortmund begonnen worden ist, findet nun mit dem SV Darmstadt 98 seine Fortsetzung: Am Sonntag, 16. Juli, um 16 Uhr empfängt Hessenligist FC Gießen die »Lilien«, die als Aufsteiger ihre insgesamt sechste Saison in der »Beletage« des deutschen Fußballs absolvieren werden.

Stand der Vorbereitung beim FCG: »Ich bin sehr zufrieden, wir sind glücklicherweise auch fast verletzungsfrei durchgekommen bisher«, zieht Gießens Cheftrainer Daniyel Cimen zwei Wochen vor dem Rundenstart beim FSV Fernwald eine positive Zwischenbilanz. Fehlen wird am Sonntag Stoßstürmer Michael Gorbunow, der an einem kleinen Muskelfaserriss laboriert. Ebenso nicht dabei ist weiterhin Keeper Daniel Duschner, der nach einer Operation am Meniskus Mitte oder Ende August im Training zurückerwartet wird. Erleichtert wird die Vorbereitung dadurch, dass ein wesentlicher Teil des Vorjahreskaders gehalten werden konnte. Cimen: »Es ist bei den Schwerpunkten leichter, wenn schon viele Spieler wissen, worauf es ankommt.«

Für das Abwehrzentrum möchte der FCG nach dem Weggang von Adrian Kireski (TSV Aubstadt, Regionalliga Bayern) nach Möglichkeit noch einmal tätig werden. »Aber es soll kein Schnellschuss sein, wir müssen davon überzeugt sein und haben bis zum 31. August Zeit. Aktuell trainiert Martin Myhailov zur Probe mit und wird auch gegen Darmstadt dabei sein. Der 21-jährige Bulgare spielte zuletzt für Hessenliga-Absteiger SV Neuhof.

FC Gießen empfängt SV Darmstadt 98 im Waldstadion - Hessenderby zum Start in die Vorbereitung

Die 90 Minuten: Ebenfalls »zu Gast« ist bei den Gießenern derzeit Gino Parson, der bekanntermaßen eine lange Vergangenheit beim FC und noch mehr bei dessen Vorgänger-Klub VfB 1900 vorzuweisen hat. Auch mit 44 Jahren denkt Parson offensichtlich nicht ans Aufhören und möchte sich im Mannschaftstraining unter Daniyel Cimen zunächst fit machen - Ende offen. Gegen die »Lilien« wird Parson wohl einige Minuten Einsatzzeit erhalten und sich womöglich an das Jahr 2007 erinnern. Damals köpfte er für den SC Waldgirmes den 2:1-Siegtreffer in der Hessenliga bei den Darmstädtern. Daniyel Cimen hat derweil einen Berührungspunkt mit dem Darmstädter Trainer Torsten Lieberknecht. »Wir waren beide im ersten Halbjahr 2007 zusammen bei Eintracht Braunschweig in der 3. Liga im Kader«, klärt Cimen auf: »Ich habe ihn als sehr bodenständig und als Arbeiter, Teamplayer und Führungsspieler in Erinnerung.«

FC Gießen gegen Darmstadt 98 - Anfahrt zum Waldstadion Fans aus Darmstadt folgen mit dem Auto der A5 Richtung Norden. 95 Kilometer liegen zwischen den beiden Städten, auf etwa halber Strecke, führt die A5 an Frankfurt vorbei. An der Ausfahrt „Reiskirchen“ geht es weiter auf die B49 in Richtung Reiskirchen/Buseck. An der Kreuzung rechts abbiegen und weiter der B49 folgen (Schilder Richtung Gießen).

Am Ende der Straße an der Kreuzung links abbiegen, um weiter der Grünbergerstraße zu folgen. Parkplätze rund um das Waldstadion stehen am Rewe, Kugelberg und an der Universität zur Verfügung. Der Eingang am Kugelberg und die Gästetribüne werden geöffnet sein.

Der 49-Jährige gilt in der Branche und in Fankreisen als authentischer Typ völlig ohne Allüren, der aus wenig viel herausholen kann, wofür nicht nur der Bundesliga-Aufstieg mit Darmstadt, sondern auch der mit Braunschweig 2013 spricht. Cimen: »Er kriegt es überall hin, ein funktionierendes Team zu bilden, das ehrlichen, einfachen und leidenschaftlichen Fußball zeigt.« Der Gießener Coach verspürt eine gewisse Anspannung bei seinen Jungs, »denn so ein Highlight haben wir nicht so oft. Wir wollen das einerseits genießen, andererseits wollen wir es an sich als Testspiel sehen und nutzen«. Ausgetestet werden dürfte insbesondere das Defensiverhalten der Rot-Weißen, die hier besonders gefordert sein werden. Cimen will alle einsatzfähigen Spieler bringen, ein kompletter Tausch in der Halbzeitpause ist jedoch wohl auszuschließen, »da es unser vorletzter Härtetest ist«.

FC Gießen gegen SV Darmstadt 98: Hessenligist empfängt Bundesliga-Aufsteiger zum Testspiel

Der Bundesligist: Ein kurzer Blick auf die Marktwert-Tabelle der Bundesliga verdeutlicht, dass die Südhessen als klarer Außenseiter in die Saison gehen. Da sind die »Lilien« Schlusslicht mit einem Wert von 25 Millionen Euro, in Schlagdistanz befindet sich lediglich Mitaufsteiger 1. FC Heidenheim (29 Millionen Euro). Wahnsinn: Dem Kader des 16. VfL Bochum wird eine doppelt so hohe Wertigkeit (also 50 Millionen Euro) zugeschrieben. Aber Geld ist eben nicht alles, wie auch Daniyel Cimen unterstreicht: »Ich glaube nicht, dass Darmstadt von Anfang an abgeschlagen sein wird. Sie nehmen die Euphorie mit, zudem ist das Stadion am Böllenfalltor ein kleiner Hexenkessel. Und bei Darmstadt ist sich niemand zu schade, die Meter zu machen.

Schon in der 2. Liga haben sie nicht viele Spiele dominiert, stattdessen haben sie sich alles hart erarbeitet, weil sie sich zu 100 Prozent mit ihrem Stil identifizieren. Sie werden das für die Bundesliga nicht groß umstellen, das kann auch ein Vorteil sein.« Große Namen sucht man bei der Lieberknecht-Truppe vergeblich, der Kollektivgedanke ist zentraler Erfolgsfaktor. Lediglich 50 erzielte Treffer reichten den »Lilien« zum Sprung in die Erstklassigkeit, davon markierte Phillip Tietz ein Dutzend. Unter der Woche wechselte Tietz zum Ligarivalen FC Augsburg und sorgte für eine immense Lücke im Offensivereich der Darmstädter. Tobias Kempe und Fabian Holland sind zwei Spieler, die für die Erfolge der letzten Jahre bei den Südhessen stehen.

FC Gießen gegen SV Darmstadt 98: Tickets an den Tageskassen noch erhältlich

Rund um das Spiel: Die gute Nachricht für alle Fußball-Freunde, und nicht nur die des FCG: Es sind für die nächsten Jahre weitere Auftritte von Bundesligisten im Waldstadion geplant. Möglich macht das ein neuer Sponsorvertrag mit einer bekannten Brauerei, für die neben den Darmstädtern auch andere Erstligisten werben. Für Sonntag waren am Freitagnachmittag knapp 600 Karten verkauft. »Wenn 2000 Zuschauer kommen würden, wäre das schön«, sagt Magel, »das Wetter spielt uns in die Karten, weil es nicht zu heiß werden soll.«

An den Tageskassen können noch Tickets gekauft werden (Einlass ab 14.30 Uhr), für die Sitzplatztribüne sind noch Restkarten vorhanden. »Wir haben viel Arbeit investiert für ein gelungenes Fußballevent nicht nur für den Verein, sondern für die Region. Wir erwarten eine entspannte Stimmung und eine familiäre Atmosphäre«, erklärt Magel. (Thomas Suer)