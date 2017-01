Gymnasiast erhält verlorene Abi-Unterlagen zurück

Griesheim/Darmstadt - Dank eines aufmerksamen Finders und mit Hilfe des Radiosenders FFH hat ein Gymnasiast aus dem südhessischen Griesheim seine verlorenen Unterlagen zur Vorbereitung auf das Abitur wieder bekommen.

Der 18-Jährige habe diese gestern in einer Straßenbahn vergessen, berichtete der Radiosender. Ein ehrlicher Finder brachte den Ordner, auf dem kein Name stand, zur Polizei. FFH half mit einem Aufruf bei der Suche nach dem Eigentümer. Eine Freundin des 18-Jährigen informierte diesen darüber, so dass er seine Leistungskurs-Unterlagen bei der Polizei abholen konnte. (dpa)

