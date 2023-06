Heinerfest in Darmstadt: Fünf Tage Rummel in der Innenstadt

Von: Jens Joachim

Teilen

Fünf Tage lang Rummelplatz, Kultur- und Sportveranstaltungen sowie ein Kinderfest in der Innenstadt. Das Heinerfest Darmstadt hat viel zu bieten.

Darmstadt - Die Fahrkabinen des Riesenrads auf dem Darmstädter Marktplatz sind schon eingehängt und auch an den anderen Fahrgeschäften auf dem Karolinen- und dem Mercksplatz sind letzte Installations- und Reinigungsarbeiten erledigt worden. Am Donnerstag (29. Juni) beginnt in der Darmstädter Innenstadt die 73. Auflage des Heinerfests, das auch in diesem Jahr wieder unter dem schlichten Motto „Kommt alle!“ steht und bis Montag, 3. Juli dauern wird.

Mehr als 200 Schaustellerinnen und Schausteller aus ganz Deutschland sowie regionale und internationale Künstlerinnen und Künstler sind schon angereist und haben ihre Buden und Stände an den Straßen rund um das Darmstädter Residenzschloss, auf dem Friedensplatz, entlang der Landgraf-Georg-Straße und rund um das Jugendstilbad aufgebaut.

Startklar: Auf dem Marktplatz vor dem Darmstädter Residenzschloss ist wieder das große Riesenrad aufgebaut worden. © Rolf Oeser

73. Heinerfest Darmstadt beginnt am Donnerstag und dauert bis Montag

Eröffnet wird das Heinerfest am Donnerstagabend (29. Juni) um 18 Uhr auf der Bühne im Herrngarten. Moderator Andreas Richter wird Festpräsident Wolfgang Koehler und den neuen Darmstädter Oberbürgermeister Hanno Benz (SPD) empfangen, der auch später im Heinergadde auf dem Karolinenplatz zum ersten Mal in seiner Amtszeit den Fassbieranstich vollziehen wird.

Auf dem Markplatz werden während des Heinerfestes auch gebrannte Mandeln, Waffeltüten und Zuckerwatte zum Kauf angeboten © Rolf Oeser

Höhepunkt der Eröffnungsfeier im Herrngarten ist die Ehrung des „Bekennenden Heiners“. In diesem Jahr werden gleich zwei Männer mit dem Ehrentitel ausgezeichnet. Nach den Worten von Heinerfest-Präsident Koehler haben sich der frühere Kulturamtsleiter Roland Dotzert und Peter Engels, der Leiter des Darmstädter Stadtarchivs, in den vergangenen Jahrzehnten „den Heinereien besonders verschrieben“. Dotzert und Engels zählen auch zu den Autorinnen und Autoren des Stadtlexikons, einem Standardwerk mit vielen Infos zur Darmstädter Heimatgeschichte.

Heinerfest in Darmstadt: Justus-Liebig-Haus und Schlossbastion laden ein

In der Stadtkirche unweit des Riesenrads wird am Sonntagnachmittag von 15 Uhr an das Kindermusical „Mäuse in der Stadkirche“ aufgeführt. © Rolf Oeser

Bereits an diesem Mittwoch, 28. Juni, wird um 16 Uhr im Weißen Turm an der Ernst-Ludwig-Straße die Fotoausstellung „Himmlische Aussichten Odenwald“ mit Aufnahmen von Jürgen Kiffe eröffnet. Und um 19 Uhr beginnt im Justus-Liebig-Haus die Heinerfestlesung der Hessischen Spielgemeinschaft unter dem Motto „Wo leit (liegt) Darmstadt?“.

Auf der Schlossbastion werden von Donnerstagnachmittag an Weinstände öffnen, das Areal an der alten Stadtmauer und der Karolinenplatz werden sich zu Biergärten verwandeln und zum Verweilen einladen.

Heinerfest Darmstadt: Rummelplatz, Kulturprogramm und Kinderfest

In der Innenstadt sind bereits 14 Fahrgeschäfte für Jugendliche und Erwachsene sowie weitere zehn für Kinder aufgebaut worden. Natürlich sind Klassiker wie das Riesenrad auf dem Marktplatz, Wellenflug, Autoscooter und Top Spin mit dabei, aber auch Neuheiten wie die XXL-Schaukel „Excalibur“ neben dem Staatsarchiv oder der Riesenkettenflieger Bayern Tower auf dem Mercksplatz. Auf dem Programm stehen Mundart, Musik-, Tanz- und Sportveranstaltungen sowie Führungen und Straßentheater.

Der Heimatverein Darmstädter Heiner veranstaltet zudem am Sonntagmittag für die kleinen Heinerinnen und Heiner wieder ein Kinderfest im Schlossgraben.

Geöffnet sind die Buden und Fahrgeschäfte am Donnerstag von 16 bis 1 Uhr, am Freitag und Samstag von 12 bis 2 Uhr, am Sonntag und Montag von 12 bis 1 Uhr. Zum Abschluss wird am Montag um 22.30 Uhr ein Abschlussfeuerwerk auf dem Dach des Kongresszentrums gezündet. Infos zum Programm gibt es online unter heinerfest.de

Straßensperrungen und Zusatzfahrten Wegen des Heinerfests werden in der Darmstädter Innenstadt von Donnerstag, 29. Juni, 12 Uhr an bis Dienstag, 4. Juli, 5.30 Uhr, laut einer Mitteilung der Stadt mehrere Straßen für den Verkehr gesperrt. Gesperrt werden die Landgraf-Georg-Straße zwischen dem Schlossgraben und der Merckstraße, die Kirchstraße (mit Ausnahme der linken Fahrspur, die nur von Anliegern in Richtung Pädagogstraße genutzt werden darf) sowie im weiteren Verlauf die Holzstraße mit Ausnahme der Zufahrt zum Würthweg und zur Schustergasse. Gesperrt wird auch die Alexanderstraße ab der Magdalenenstraße in westlicher Richtung mit Ausnahme der Zufahrten zur Schlossgarage, zur Tiefgarage Darmstadtium, zum Hessischen Baumanagement und zu den Hochschulinstituten an der Alexanderstraße. Gesperrt werden auch die Merckstraße ab der Erbacher Straße in südlicher Richtung, die Lindenhofstraße sowie der Ost- und Westteil des Mercksplatzes. Um den Lastwagen-Verkehr zu verteilen, wird das Durchfahrtsverbot im Fiedlerweg aufgehoben. Die Taxi-Standplätze am Ernst-Ludwigs-Platz und am Karolinenplatz werden aufgehoben. Östlich der Teichhausstraße wird ein Bedarfshalteplatz eingerichtet. Der Wochenmarkt findet während dem Heinerfest auf dem Platz hinter der Stadtkirche und auf den Freiflächen der Fußgängerzone und der Kirchstraße zwischen der Stadtkirche und dem Alten Rathaus statt. ÖPNV und Heinerfest-Ticket: Für Besucherinnen und Besucher des Heinerfests werden zusätzliche Fahrten mit Bussen und Straßenbahnen auf mehreren Linien angeboten. Mit dem Heinerfestticket fahren bis zu fünf Personen an fünf Tagen zum Festpreis von 15 Euro im Tarifgebiet 40 in und um Darmstadt sowie 22 Euro in den Tarifgebieten 39, 40 und 41. Auf vielen Straßenbahnlinien gilt an den Festtagen ein Viertelstundentakt bis weit nach Mitternacht. Auch auf vielen Regionalbuslinien gibt es am Abend Zusatzfahrten. Auf den Linien 671 (in Richtung Groß-Umstadt), 672 (in Richtung Dieburg/ Groß-Zimmern), MO1, RH und NHX in Richtung Roßdorf, Reinheim und Fischbachtal sowie der Linie WE1 in Richtung Weiterstadt gilt ein Sonderfahrplan. Im Raum Groß-Umstadt und Otzberg besteht für die Weiterfahrt ein Nachtverkehrsangebot. jjo www.heagmobilo.de/heinerfest