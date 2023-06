Kiloweise Drogen und 250.000 Euro Bargeld: Polizei schnappt Groß-Dealer in Südhessen

Von: Niklas Hecht

Die Polizei beschlagnahmte kiloweise Drogen und etwa 250.000 Euro Bargeld. © Polizeipräsidium Südhessen

Bei einer Drogen-Razzia im Kreis Bergstraße, Mannheim und Ludwigshafen stellen Ermittler Bargeld, kiloweise Drogen und 23 Cannabispflanzen sicher.

Darmstadt - Großer Fahndungserfolg bei Ermittlungen gegen Drogendelikte: Drei Männer im Alter zwischen 32 und 57 Jahren stehen in dem Verdacht, mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen gehandelt zu haben. Die Polizeidirektion Bergstraße und die Staatsanwaltschaft Darmstadt haben in einem umfangreichen Ermittlungsverfahren den Tatverdacht gegen die Männer erhärtet. Bei den illegalen Drogengeschäften sollen sie sogenannte „Krypto-Handys“ verwendet haben.

Mit Unterstützung der hessischen Bereitschaftspolizei und der Polizeidirektion Bergstraße wurden insgesamt zwölf Wohnungen in Lampertheim, Mannheim und im Bereich Ludwigshafen durchsucht, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag (9. Juni) mitteilten. Vorherige richterliche Durchsuchungsbeschlüsse, beantragt von der Staatsanwaltschaft Darmstadt, ermöglichten den Fahndern den Zugriff.

Polizei schnappt Groß-Dealer in Südhessen

Die Durchsuchungen führten zur Beschlagnahmung von etwa 17 Kilogramm Cannabis, rund 11 Kilogramm Amphetamin, etwa drei Kilogramm Haschisch, über 250 Gramm Kokain sowie 23 Cannabispflanzen. Zusätzlich zu den Drogen wurden etwa 250.000 Euro Bargeld und 28 Mobiltelefone sichergestellt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt und der Staatsanwaltschaft Mannheim wurden die drei Verdächtigen vor Gericht in Darmstadt und Mannheim vorgeführt. Haftbefehl wurde erlassen und alle drei Männer wurden in Justizvollzugsanstalten eingeliefert. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an. (nhe)

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von Redakteur Niklas Hecht sorgfältig geprüft.

