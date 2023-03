Kandidaten von Grüne und SPD gehen in Darmstadt in die Stichwahl – Uffbasse-Kandidatin liefert harten Kampf

Von: Annette Schlegl, Jens Joachim

In der Centralstation in Darmstadt laufen die Ergebnisse live über die große Leinwwand. © Jens Joachim

In Darmstadt wird ein neuer Oberbürgermeister oder eine neue Oberbürgermeisterin gewählt. Die Auszählung läuft.

+++ 19.30 Uhr: Jetzt fehlen noch drei Stimmbezirke. Kolmer (23,58 Prozent) führt mit mittlerweile fast drei Prozentpunkten vor Hanno Benz. Diese beiden gehen also in die Stichwahl.

Kerstin Lau (Uffbasse) bleibt mit 18,9 Prozent auf dem dritten Platz. Sie äußerte sich ein wenig enttäuscht, hatte gehofft, Platz zwei zu erklimmen und so in die Stichwahl zu kommen.

OB-Wahl in Darmstadt: Kolmer hat Zeit für Selfies

+++ 19.22 Uhr: Grünen-Kandidat Michael Kolmer wird mit Applaus in der Centralstation begrüßt. Der Darmstädter Satirepartei-Chef Mario Pingel macht Selfies mit Kolmer. Das kann sich der Grünen-Politiker auch erlauben. Kurz vor dem Ende der Auswählung liegt er bei 23,55 Prozent der Stimmen, geht also sicher in die Stichwahl.

Hanno Benz (SPD) verteidigt Platz zwei derzeit noch mit 20,73 Prozent vor Kerstin Lau (18,93 Prozent). Derweil ist Holger Klötzner von Volt happy, obwohl er im OB-Wahlkampf keine Rolle mehr spielt. Er hat mit über 8 Prozent mehr erhalten als bei der Kommunalwahl (damals 6,88 Prozent). Es fehlen noch fünf Bezirke.

OB-Wahl in Darmstadt: Lau kämpft um Platz in der Stichwahl

+++ 19.15 Uhr: Nur noch marginale Veränderungen. Es bleibt beim Zweikampf zwischen Kolmer und Benz. Kerstin Lau kommt anscheinend nicht mehr an Hanno Benz (CDU) heran. Sie stagniert auf 19 Prozent. Allerdings sind es keine 1000 Stimmen Abstand zwischen Lau und Benz. Noch gibt es also die hypothetische Möglichkeit für die Uffbasse-Politikerin, in die Stichwahl zu gehen.

+++ 19.03 Uhr: Kommt Kerstin Lau (Uffbasse) doch nochmal an das Duo an der Spitze heran? Nach 85 von 154 Wahlbezirken liegt sie mit 19,15 Prozent wieder in Schlagdistanz hinter Benz (SPD/21,87 Prozent). Grünen-Kandidat Kolmer setzt sich allmählich ab (22,87 Prozent).

„Wenn die Wahlergebnisse in diesem Takt weiter so schnell eingehen, dann schaffen wir es noch bis zur Tagesschau“, sagt Moderator Lars Hennemann auf der Bühne in der Centralstation.

OB-Wahl in Darmstadt: Kolmer und Benz setzen sich ab

+++ 18.53 Uhr: Die Ergebnisse aus 54 von 154 Wahlkreisen sind da. Es bleibt dabei: Grünen-Kandidat Kolmer (22,6 Prozent) und SPD-Kandidat Benz (22,3 Prozent) führen an der Spitze ihr eigenes Rennen. Die beiden Spitzenreiter wechseln sich immer wieder ab. Es geht zwischen den beiden stets um ein Prozent hin und her. Kerstin Lau (18,9 Prozent) und Wandrey (16,8 Prozent) liegen schon fast aussichtslos dahinter.

+++ 18.48 Uhr: Fast ein Viertel der Wahlbezirke ist ausgezählt. Kolmer (22,4 Prozent) und Benz (21,8 Prozent) liefern sich ein Duell an der Spitze. Bereits etwas abgeschlagen folgen Lau (18.8 Prozent) und Wandrey (17,4 Prozent).

OB-Wahl in Darmstadt: Erste Ergebnisse laufen ein

+++ 18.37 Uhr: Die ersten Wahllokale haben ihre Ergebnisse übermittelt. Nach 14 von 154 Bezirken liegt Hanno Benz (SPD) vorn (26,7 Prozent). Paul Georg Wandrey (CDU/18,31 Prozent), Michael Kolmer (Grüne/17,6 Prozent) und Kerstin Lau (Uffbasse/17,3 Prozent) liefern sich dahinter bislang ein enges Rennen.

Bei der Verkündung der ersten vorläufigen Zahlen für Benz und Lau durch Lars Hennemann, der in Darmstadt wohnt und Chefredakteur der Rhein-Zeitung in Koblenz ist, brandet Applaus in der Centralstation auf, die gut gefüllt ist.

Wahllokale in Darmstadt geschlossen – jetzt wird ausgezählt

Update vom Sonntag, 19. März, 18.05 Uhr: Die Wahllokale in Darmstadt sind geschlossen. Jetzt wird ausgezählt.

Kurz vor Schließung der Wahllokale zeichnet sich in Wahllokalen im nördlichen Stadtteil Arheilgen im Norden von Darmstadt eine höhere Wahlbeteiligung als 2017 ab, als 43,9 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben hatten. Wahlvorstände berichteten von einer Beteiligung von mehr als 50 Prozent.

Im Wahllokal in Darmstadt-Arheilgen geht es an die Auszählung. © Jens Joachim

OB-Wahl in Darmstadt: Acht Männer und zwei Frauen wollen ins Rathaus einziehen

Erstmeldung vom Samstag, 18. März: Seit Wochen quillt Darmstadt quasi von Wahlplakaten über. Am Sonntag, 19. März, ist es endlich so weit: 115.260 Bürger und Bürgerinnen sind zur Wahl eines neuen Oberbürgermeisters oder einer neuen Oberbürgermeisterin aufgerufen. Die Wahllokale sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet.

Acht Männer und zwei Frauen wollen die Nachfolge von Oberbürgermeister Jochen Partsch (Grüne) antreten, der nach zwei Amtszeiten nicht mehr kandidiert. Bis auf die AfD schicken sämtliche in der Stadtverordnetenversammlung vertretenen Parteien und Wählervereinigungen einen Kandidaten oder eine Kandidatin ins Rennen. Die große Kandidatenzahl macht eine Stichwahl sehr wahrscheinlich. Sie ist für Sonntag, 2. April, terminiert.

OB-Wahl in Darmstadt: 24.585 Darmstädter:innen haben Briefwahl beantragt

24.585 Darmstädter und Darmstädterinnen haben einen Antrag auf Briefwahl gestellt. Briefwahlunterlagen können jetzt nicht mehr beantragt, aber noch abgegeben werden, und zwar bis morgen, Sonntag, beim Wahlamt, Luisenplatz 5 (2. OG). Alternativ können die Wahlbriefe auch bis morgen, 18 Uhr, in den Briefkasten des Neuen Rathauses am Luisenplatz 5a eingeworfen werden.

Bis Donnerstag, 10 Uhr, zählte das Wahlamt schon 18 518 eingegangene Wahlbriefe. Das heißt: mehr als 16 Prozent aller Wahlberechtigten hatten bis dahin schon ihr Kreuzchen auf dem Wahlzettel gemacht.

Am Sonntag, 19. März, sind die Bürger:innen aus Darmstadt aufgerufen, einen neuen Oberbürgermeister oder eine neue Oberbürgermeisterin zu wählen. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

99 Urnenwahlbezirke und 55 Briefwahlbezirke wurden gebildet. Die Wahlbezirke sind dieselben wie bei den Bundestags- und Kommunalwahlen im Jahr 2021. Knapp 1400 Wahlhelfer:innen werden am Sonntag die Stimmzettel auszählen. Erste Ergebnisse aus den kleineren Wahlbezirken könnten gegen 19.30 Uhr vorliegen, heißt es vonseiten der Stadt.

OB-Wahl in Darmstadt: Öffentlicher Wahlabend in der Centralstation

Am Sonntag ab 18 Uhr sind die Bürger und Bürgerinnen zum öffentlichen Wahlabend in der Centralstation, Im Carree 1, eingeladen. Moderator Lars Hennemann wird die Wahlergebnisse, die auf einer Großbildleinwand in Tabellen und Grafiken präsentiert werden, gemeinsam mit den Kandidaten und Kandidatinnen interpretieren und kommentieren. (Annette Schlegl)

