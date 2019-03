Mann steigt aus Bus – plötzlich wird er angegriffen

Ober-Ramstadt – Unvermittelte Attacke in Ober-Ramstadt: Ein 49-Jähriger wollte eigentlich nur aus dem Bus aussteigen, als ihn plötzlich zwei unbekannte Männer attackierten.

Was war geschehen? Am späten Dienstagabend gegen 22.15 Uhr stieg der 49-Jährige an der Darmstädter Straße aus dem Bus, als ihm plötzlich zwei Männer entgegen kamen und ohne ersichtlichen Grund ins Gesicht schlugen, berichtet die Polizei. Das unbekannte Duo suchte umgehend zu Fuß in Richtung Hammergasse das Weite. Die beiden Täter werden als zirka 20 Jahre alt beschrieben.

Einer der jungen Männer trug zum Zeitpunkt der Tat eine rote Jacke. Die Dezentrale Ermittlungsgruppe (DEG) der Polizei nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise unter der Rufnummer 06154/6330-0 entgegen und fragt: Wer hat den Vorfall beobachten können? Wem sind die beschriebenen Personen aufgefallen? (chw)

