Unfall zwischen Lkw und mehreren Autos - A67 zeitweise voll gesperrt

Von: Niklas Hecht

Auf der A67 bei Pfungstadt kollidieren ein Auto und ein Lkw. Zwei weitere Fahrzeuge können nicht mehr reichtzeitig bremsen.

Darmstadt/Pfungstadt - Glück im Unglück: Bei einem Verkehrsunfall am Freitag (24. Februar) auf der A67 zwischen Pfungstadt und dem Darmstädter Kreuz wurde nur eine Person leicht verletzt. Was war passiert? Kurz vor der Rastanlage Pfungstadt Ost kollidierten drei Autos und ein Lkw, wie 5.Vision.News berichtet.

Vermutlich durch einen Rückstau verursacht, war der Verkehr zuvor ins Stocken geraten. Ein Fahrzeug verzog dabei das Lenkrad, prallte seitlich in den Lkw und kam anschließend in der Mittelleitplanke zum Stehen. Die beiden anderen Autos konnten nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhren in das verunfallte Fahrzeug hinein. Die Autos wurden dabei allerdings nur leicht beschädigt, sodass sie ihre Fahrt laut 5.Vision.News nach dem Aufprall fortsetzen konnten.

Auf der A67 zwischen Pfungstadt und dem Darmstädter Kreuz ereignete sich ein schwerer Unfall. © 5.Vision.News

Unfall auf der A67 bei Pfungstadt: Feuerwehr pumpte etwa 600 Liter Dieselkraftstoff ab

Der Fahrer des Fahrzeuges, welches in der Leitplanke zum Stehen kam, wurde in eine Klinik transportiert. Durch den Zusammenstoß wurde der Tank des Lkw aufgerissen, weshalb die Feuerwehr etwa 600 Liter Dieselkraftstoff abpumpen musste.

Die A67 war während der Bergungsarbeiten zeitweise voll gesperrt. Die Rekonstruktion des genauen Unfallhergangs und die Ermittlung der Höhe des entstandenen Sachschadens obliegt nun der Polizei. (nhe)

