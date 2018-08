Polizei entdeckt etliche gestohlene Fahrräder in Lastwagen

Darmstadt - Bei einer Lastwagenkontrolle in Darmstadt hat die Polizei etliche gestohlene Fahrräder entdeckt.

34 Räder seien sichergestellt worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Lastwagen war bei der Kontrolle am Mittwoch randvoll mit insgesamt fast 100 Fahrrädern beladen gewesen. 34 davon waren vermutlich gestohlen worden. Der 40 Jahre alte Lastwagenfahrer konnte belegen, dass er die Räder von mehreren Personen gekauft hatte. Die Polizei ermittelt nun weiter. Der Lkw-Fahrer durfte seine Fahrt mit den restlichen Rädern an Bord fortsetzen. (dpa)

