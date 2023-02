Faschings-Unfälle: Über 4 Promille – und eine Verfolgungsfahrt durch Darmstadt

Von: Nadja Austel

Teilen

An den Faschingstagen kommt es in Darmstadt zu mehreren Unfällen. Die Polizei Südhessen ermittelt. (Symbolbild) © Future Image / IMAGO

An den Faschingstagen kommt es in Darmstadt zu mehreren Unfällen. Die Polizei Südhessen ermittelt.

Darmstadt – Am frühen Faschingsdienstag (21. Februar) verursacht ein 34-jähriger Mann aus dem Landkreis Heilbronn nach der Ausfahrt Darmstadt-Eberstadt der BAB 5 an der Kreuzung zur B 3 einen Unfall. Die Ampel zeigte Rot, doch offensichtlich erkannte der Fahrer die Situation zu spät, wie die Polizei Südhessen mitteilt.

Der Unfallverursacher fuhr demnach auf den Wagen der vor ihm wartenden 27- jährigen Frau auf, die dadurch wiederum auf das vor ihr wartende Fahrzeug eines 53-jährigen Mannes auffuhr. Die beiden Geschädigten stammen aus dem Landkreis Bergstraße, so die Polizeimeldung weiter. Der Grund für das verkehrswidrige Verhalten des Verursachers sei der Polizeistreife der Autobahnpolizei schnell deutlich geworden: Ein noch vor Ort durchgeführter Alkohol-Atem-Test attestierte dem 34-Jährigen einen Messwert von 4,01 Promille.

Unfälle zu Fasching in Darmstadt: Zweifach 50.000 Euro Schadensbilanz

Glücklicherweise sei durch den Zusammenstoß der Fahrzeuge in Darmstadt-Eberstadt niemand verletzt worden, der angerichtete Sachschaden erreichte jedoch eine beachtliche Summe: Von knapp 50.000 Euro geht die Polizei Südhessen als Gesamtbilanz des Crashs aus. Gegen den Unfallfahrer wurde ein Verfahren eingeleitet. Seinen Führerschein stellten die Einsatzkräfte sicher.

Auf nochmals die gleiche Schadenssumme von 50.000 Euro kam zudem ein weiterer Faschings-Unfall in Darmstadt-Büttelborn. Hier endete in der Nacht zum Mittwoch (22. Februar) eine Verfolgungsfahrt mit einer Karambolage und mehreren Festnahmen. Laut Mitteilung des Präsidiums wollte eine Streife der Polizei Südhessen auf der A 67 bei Büttelborn gegen 1.30 Uhr einen mit vier Personen besetzten Audi kontrollieren.

Darmstadt: Unfälle zur Faschingszeit – Verfolgungsfahrt durch Innenstadt

Statt zu kooperieren, erhöhte der Fahrer des Audi mit Kölner Kennzeichen jedoch seine Geschwindigkeit und versuchte dem Polizeifahrzeug mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und mehrfacher Missachtung roter Ampeln im Innenstadtbereich von Darmstadt zu entkommen.

In der Arheilger Straße kollidierte das Fluchtfahrzeug schlussendlich mit insgesamt vier am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen. Eines davon wurde durch den Aufprall gegen eine Mauer geschoben, so die Polizeimeldung weiter. Laut Angaben der Polizei Darmstadt sind die Kölner Kennzeichen des verunfallten Fluchtfahrzeugs Mitte Februar gestohlen worden.

Unfälle zu Fasching in Darmstadt – Kein Führerschein und Verdacht auf Drogenkonsum

Die vier Insassen flüchteten zu Fuß von der Unfallstelle, doch im Rahmen der anschließenden Fahndung konnten der 21 Jahre alte mutmaßliche Fahrer sowie ein gleichaltriger Beifahrer festgenommen werden, teilt die Polizei Südhessen mit. Die beiden inhaftierten Männer wurden bei dem Unfall verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert.

Nach den aktuellen Erkenntnissen besitze der mutmaßliche Fahrer keine Fahrerlaubnis. Zudem bestehe bei ihm der Verdacht auf den vorherigen Konsum von Drogen, was nun durch Blutanalysen überprüft werde. Die Ermittlungen zu den zwei bislang unbekannten, flüchtigen Fahrzeuginsassen dauerten derweil an. Der 21-jährige Unfallfahrer wird sich unter anderem in Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, verbotenen Kraftfahrzeugrennens, unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle und Fahrens unter Drogeneinfluss zu verantworten haben.

Mit einem Betrunkenen hatte die Polizei Südhessen auch am vergangenen Samstag (18. Februar)zu tun: In Babenhausen (Kreis Darmstadt-Dieburg) wollten zwei Rettungssanitäter einem stark alkoholisierten 29-Jährigen helfen. Der lehnte die Hilfe jedoch ab und schlug den Sanitätern nach Polizeiangaben jeweils einmal ins Gesicht. (na)