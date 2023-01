YouTube-Stars aus Südhessen bauen das „verrückteste Haus der Welt“

Von: Vincent Büssow

Von weitem ist die Wasserrutsche zu erkennen, die vom Hausdach runterführt. „Das Haus“ von den Real Life Guys ist eine neue Attraktion in Pfungstadt. © The Real Life Guys auf Youtube/Screenshot

Die Real Life Guys aus Hessen sorgen immer wieder mit großen Aktionen für Aufsehen. Jetzt hat Pfungstadt dank ihnen eine neue Sehenswürdigkeit.

Pfungstadt – Es kommt nicht jeden Tag vor, dass eine Stadt neue Attraktionen bekommt. Pfungstadt im Kreis Darmstadt-Dieburg kann sich aber jetzt genau damit schmücken. Zumindest auf Google ist das Haus in der Rudolf-Diesel-Straße 9 seit Kurzem als „Sehenswürdigkeit“ gelistet. Dahinter steckt aber noch einiges mehr: Ein halbes Jahr haben die Real Life Guys hier gewerkelt, um „das verrückteste Haus der Welt“ zu bauen.

Die Real Life Guys haben ihren Ursprung in Bickenbach. Die Zwillinge Johannes und Philpp Mickenberger, der im vergangenen Jahr tragischerweise verstarb, hatten im Jahr 2016 angefangen Do-it-yourself-Videos auf Youtube hochzuladen. Seitdem ist die Gruppe gewachsen, und ist nun ihr größtes Projekt angegangen.

Unter dem schlichten Namen „Das Haus“ hatten die Real Life Guys das Projekt am 24. Juni letzten Jahres angekündigt. „Es war schon immer unser Traum, mal so ein komplettes Haus richtig verrückt umzubauen, also da einfach unsere ganzen Kindheitsträume drin umzusetzen“, sagte Johannes Mickenbecker damals. Als Werkplatz wurde ein renovierungsbedürftiges Haus mitten im Industriegebiet von Pfungstadt ausgewählt. Sechs Monate später sind etliche Projekte umgesetzt.

„Das Haus“ der Real Life Guys in Pfungstadt: Ein Ort „voller Action und Entspannung“

In dem Haus befindet sich unter anderem eine Kartbahn, eine Strandbar, und eine Riesenwasserrutsche vom Dach – die natürlich in einer Sprungschanze endet. Aber auch für kleinere Projekte wie das „Prinzessinenbad“ (rosa Wände, goldenes Waschbecken und viel Gewächs) war bei den Real Life Guys Platz.

Bei wem das Interesse weckt, der kann sich in Pfungstadt selbst ein Bild von dem Projekt machen. Im Internet sind zwar noch keine Öffnungszeiten für die „Sehenswürdigkeit“ angegeben, aber in den Rezensionen bekunden Besucher bereits ihre Freude über das Projekt. Als einen „super Ort voller Action und Entspannung“, bezeichnet ein Nutzer das Haus. „Definitiv ein Ort, den man mal gesehen haben muss“, schreibt ein anderer.

„Das Haus“ in Pfungstadt: Projekt der Real Life Guys ist „noch lange nicht zuende“

Anders als andere Attraktionen soll sich diese auch in Zukunft noch weiterentwickeln. Das Projekt ist „natürlich noch lange nicht zu Ende“, sagt Mickenbecker in einem Video, in dem durch „Das Haus“ geführt wird. Was genau die Real Life Guys als Nächstes planen, verrät er aber noch nicht.

Schon in der Vergangenheit ist die Gruppe mit ihren Aktionen in Hessen aufgefallen. Vor einigen Jahren drifteten die Real Life Guys auf dem Odenwaldring für einen guten Zweck. (vbu)