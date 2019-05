Schlossgrabenfest in Darmstadt: Polizei und Veranstalter ziehen erstes Fazit

Das Schlossgrabenfest in Darmstadt hat zum Auftakt zehntausende Menschen nach Darmstadt gelockt. Polizei und Veranstalter ziehen ein erstes Fazit.

Update, 31. Mai, 14.40 Uhr: Zehntausende Menschen haben zum Auftakt des Schlossgrabenfestes in Darmstadt die Bühnen rund um das Residenzschloss besucht. "Wir sind hoch zufrieden", bilanzierte ein Sprecher des Veranstalters. "So darf es gerne weitergehen." Auch die Polizei zog zum Auftakt eine positive Bilanz. "Aus unserer Sicht war es ein friedlicher Verlauf", sagte eine Sprecherin.

Insgesamt erwarten die Veranstalter für das bis Sonntag laufende viertägige Musikfestival bis zu 400 000 Besucher. Bei dem Open-Air-Festival sollen insgesamt 111 Bands und 10 DJs auf den vier Bühnen auftreten. Bis zu einem Einlassstopp ist der Eintritt frei.

Nach Ausschreitungen am Rande des Festes im vergangenen Jahr gibt es in diesem Jahr zusätzlich eine Videoüberwachung des Geländes und des Luisenplatzes. Hinweisschilder sollen an den betroffenen Stellen darauf aufmerksam machen. Im vergangenen Jahr war die Polizei am Rande des Festes mit Flaschen und Steinen beworfen worden. Mehrere Beamte wurden verletzt.

+ Culcha Candela treten beim Schlossgrabenfest in Darmstadt auf. © Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Schlossgrabenfest Darmstadt will mit Culcha Candela und Michael Schulte punkten

Erstmeldung, 28. Mai, 11.45 Uhr: Darmstadt - Mehrere hunderttausend Besucher werden auch in diesem Jahr von Donnerstag an auf dem viertägigen Open-Air-Festival Schlossgrabenfest in Darmstadt erwartet. Zu den bekanntesten Musik-Acts gehören die HipHop- und Raggae-Formation Culcha Candela oder der Eurovision-Song-Contest-Teilnehmer Michael Schulte. Insgesamt sollen 111 Bands und zehn DJs auf den vier Bühnen rund um das Residenzschloss auftreten. Zu dem nach Veranstalterangaben größten Musikfest in Hessen werden auch in diesem Jahr wieder rund 400.000 Besucher erwartet.

Schlossgrabenfest in Darmstadt: Eigenes Ticket für öffentlichen Nahverkehr

Bis zu einem Einlassstopp ist der Eintritt frei. Anschließend müssen Musikfans einen fünf Euro teuren Schlossgrabenfest-Becher vorweisen können. Zur 21. Auflage der riesigen Party wird es den Veranstaltern zufolge in diesem Jahr erstmals ein eigenes Ticket für den öffentlichen Nahverkehr geben, ein Gruppenticket für bis zu fünf Personen, das an allen vier Tage für beliebig viele Fahrten gilt. Wer aus Darmstadt oder der näheren Umgebung kommt zahlt 13 Euro. Für das gesamte Gebiet der Darmstadt-Dieburg Nahverkehrsorganisation kostet das Ticket 19 Euro.

Schlossgrabenfest in Darmstadt: Nach Randalen wird das Gelände videoüberwacht

Nach Ausschreitungen am Rande des Festes im vergangenen Jahr soll es in diesem Jahr zusätzlich eine Videoüberwachung des Geländes und des Luisenplatzes geben. Hinweisschilder sollen an den betroffenen Stellen darauf aufmerksam machen. Die Polizei ist eigenen Angaben zufolge zudem mit einer mobilen Wache vor Ort.

Im vergangenen Jahr war die Polizei am Rande des Festes mit Flaschen und Steinen beworfen worden. Mehrere Beamte wurden verletzt. Die Staatsanwaltschaft hatte daraufhin mehr als 150 Verfahren eingeleitet. In rund 30 Verfahren wurde Anklage erhoben. (dpa)

