Unfall in Südhessen: Fahrer schwer verletzt, Hund unversehrt geborgen

Von: Tim Bergfeld

Das Unfallfahrzeug von Heppenheim. © Keutz TV-NEWS

Nach einem Alleinunfall bei Heppenheim mussten der schwerverletzte Fahrer und sein Hund von der Feuerwehr aus dem Wagen befreit werden.

Heppenheim - Die Polizei Südhessen bestätigt: Gegen 22.30 am Donnerstagabend (15. Juni) kam der VW Passat in einer leichten Linkskurve bei Heppenheim in der Nähe von Darmstadt von der Fahrbahn ab, rutschte zwischen mehreren Bäumen hindurch und wurde dann durch einen Wall in die Luft geschleudert. Das Auto überschlug sich mehrmals in einem Maisfeld. Vermutlich war der Fahrer zu schnell gefahren.

Der Hund des Fahrers blieb unversehrt © Keutz TV-NEWS

Der schwer verletzte Fahrer und sein Hund wurden von der Feuerwehr aus dem zerstörten Wagen befreit. Der verletzte 42-Jährige liegt im Krankenhaus, sein Hund konnte von der Lebensgefährtin des Mannes abgeholt werden. Da sich in dem Pkw mehrere Bierkisten befanden, wird aktuell noch geprüft, ob der Verunfallte unter Alkoholeinwirkung stand. (Tim Bergfeld)

