Von: Jacob von Sass

In Darmstadt kommt eine Frau von der Fahrbahn ab. Dabei fährt sie mit ihrem Fahrzeug gegen eine Mauer und stirbt noch vor Ort.

Darmstadt – Am Mittwochabend (23. August) ereignete sich um 18:08 Uhr in Darmstadt ein schwerer Verkehrsunfall, der einen tödlichen Ausgang hatte. Ein Kleinwagen, der die Bismarckstraße in Richtung Dornheimer Weg befuhr, geriet an der Einmündung Bismarckstraße/Goebelstraße aus bislang ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen eine Mauer. Die 55-jährige Fahrerin des Kleinwagens starb noch an der Unfallstelle, so die Polizei in einer Mitteilung.

55-Jährige prallt gegen Mauer und stirbt bei einem schweren Unfall in Darmstadt

Die genauen Umstände, die zu diesem Vorfall geführt haben, bleiben vorerst unklar. Die örtliche Polizei hat eine Untersuchung eingeleitet und bittet Zeugen dringend darum, sachdienliche Hinweise bereitzustellen, die zur Aufklärung des Unfallhergangs beitragen können. Personen, die Informationen zu diesem Vorfall haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/96941210 mit dem 2. Polizeirevier Darmstadt in Verbindung zu setzen.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von dem Redakteur Jakob von Sass sorgfältig geprüft.

