Schwerer Unfall: Frau von Bus erfasst – Zeugen gesucht

Schwer verletzt

In Darmstadt kommt es zu einem schweren Unfall mit einem Linienbus. Jetzt erhofft sich die Polizei Hilfe aus der Bevölkerung.

Darmstadt – Eine junge Frau wird von einem Bus erfasst und schwer verletzt. Nach einem schweren Unfall in Darmstadt sucht die Polizei jetzt Zeuginnen und Zeugen.

Gegen 13.30 Uhr am Freitag (16. September) erfasste ein Linienbus die 20 Jahre alte Frau an der Straßenbahnhaltestelle „Berliner Allee“ in der Rheinstraße. Die Frau wollten nach jetzigem Ermittlungsstand die Gleise wohl zu Fuß überqueren.

Unfall in Darmstadt: Bus erfasst Fußgängerin. (Symbolbild)

Unfall in Darmstadt: Frau von Bus erfasst – Zeugen gesucht

Bei dem Unfall wurde die junge Frau aus Darmstadt schwer am Kopf verletzt. Sie musste vor Ort von einem Notarzt behandelt werden, bevor sie in eine Spezialklinik gebracht wurde.

Unterstützung auch für Zeuginnen und Zeugen Ein Unfall hat oft schwere Folgen für die Beteiligten. Doch auch Zeuginnen und Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben, können im Nachhinein unter dem Erlebten leiden. Für solche Fälle gibt es die sogenannte „Notfallseelsorge“. Sollten sie einen schweren Unfall beobachtet oder erlebt haben, steht es ihnen offen sich unter 0800/1110111 bei der Telefon Seelsorge melden. In vielen Städten gibt es zudem regionale Hilfs- und Unterstützungsprogramme.

In der Folge des Unfalls kam es zu Beeinträchtigungen des öffentlichen Nahverkehrs, wie die Polizei mitteilt. Die Polizei sucht im Zuge der Klärung des Unfallhergangs nach Hinweisen aus der Bevölkerung. Wer Hinweise zum Unfall machen kann, wird gebeten sich unter 06151/969-41210 bei der Polizei in Darmstadt zu melden. (Lucas Maier)

Zueltzt kam es in Darmstadt zu einem schweren Unfall zwischen einem Radfahrer und einer Straßenbahn.

