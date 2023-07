Mercedes und Audi kollidieren trotz Ampel an Kreuzung: Drei Verletzte und Vollsperrung

Bei einem schweren Unfall bei Ober-Ramstadt im Kreis Darmstadt-Dieburg werden drei Menschen verletzt. Die Straße bleibt für Stunden gesperrt.

Ober-Ramstadt - In der Nacht von Freitag auf Samstag (1. Juli) ereignete sich gegen 02:45 Uhr ein schwerer Unfall im Kreuzungsbereich der B426 und der Nieder-Ramstädter Straße. Der Vorfall führte zu einer mehrstündigen Vollsperrung in Richtung Nieder-Ramstadt und einer Teilsperrung in der Gegenrichtung, wie die Polizei berichtet.

Nach Angaben der Polizei befuhr eine 22-jährige Frau aus Mörfelden-Walldorf die B426 in ihrem Mercedes, begleitet von ihrem 23-jährigen Beifahrer, in Richtung Nieder-Ramstadt. Zeitgleich bog eine 23-jährige Ober-Ramstädterin mit ihrem Audi an der genannten Kreuzung aus der Gegenrichtung nach links nach Ober-Ramstadt ab. Obwohl an dieser Stelle eine Ampel die Vorfahrt regelt, kam es zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge im Kreuzungsbereich.

Bei einem schweren Unfall in Südhessen werden drei Menschen verletzt. Beide Autos sind völlig zerstört. © Chris Lorenz/5vision.news

Ersthelfer können Brand nach Unfall bei Ober-Ramstadt rechtzeitig löschen

Die Ober-Ramstädterin im Audi erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen, während die 22-Jährige aus Mörfelden-Walldorf und ihr Beifahrer leicht verletzt wurden. Glücklicherweise konnten Ersthelfer einen anfänglichen Brand am Mercedes rechtzeitig löschen.

Die Vollsperrung wurde gegen 08:30 Uhr aufgehoben, und der Verkehr konnte wieder normal fließen. Der entstandene Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf etwa 70.000 Euro geschätzt.

Die Einsatzkräfte hatten nach dem Unfall bei Ober-Ramstadt bis in den Morgen zu tun. © Chris Lorenz/5vision.news

Nach Unfall in Südhessen: Polizei sucht Zeugen

Um den genauen Unfallhergang zu klären, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet eventuelle weitere Zeugen des Unfalls, sich bei der Polizeistation Ober-Ramstadt unter der Telefonnummer 06154-63300 zu melden.

