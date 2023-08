Tragisches Ende: Schwerverletzte Frau nach Verfolgungsjagd durch Darmstadt

Von: Jacob von Sass

Teilen

In Darmstadt flieht einer schwarzer BMW vor der Polizei. Zuvor prallt das Auto gegen einen Bordstein und überschlägt sich fast.

Darmstadt – In den frühen Morgenstunden kam es am Mittwoch (16. August) zu einer dramatischen Verfolgungsfahrt durch Darmstadt-Arheilgen, die die Aufmerksamkeit der örtlichen Behörden auf sich zog. Der Vorfall begann im Bereich der Frankfurter Landstraße und der Weiterstädter Straße, ehe er in der Messeler Straße ein dramatisches Ende fand, so die Polizei.

Schwerverletzte Frau bei Verfolgungsjagd durch Darmstadt: Anwohner alarmiert Polizei

Gegen 1 Uhr morgens alarmierte ein aufmerksamer Zeuge die Polizei über die auffällige Fahrweise eines schwarzen BMWs, der mutmaßlich von drei Personen besetzt war. Laut dem Zeugen soll das Fahrzeug in der Weiterstädter Straße gegen einen Bordstein geprallt sein und sich beinahe überschlagen haben.

Am frühen Mittwochmorgen kam es zu einer Verfolgungsjagd zwischen der Polizei und einem schwarzen BMW in Darmstadt (Symbolbild). © Frank Rumpenhorst/dpa

Darmstadt: Verdächtiger ergreift die Flucht und leistet sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

Als eine Streifenwagenbesatzung am Ort des Geschehens eintraf, um den verdächtigen BMW zu stoppen und den Fahrer zu kontrollieren, ergriff dieser die Flucht. Dabei kollidierte er mit einem anderen Fahrzeug im Frontbereich, bevor er davonraste. Die Polizeibeamten nahmen sofort die Verfolgung auf, doch der Flüchtige entkam vorübergehend.

Jedoch wurde der BMW später bei einer Suche wieder aufgefunden, nachdem der Fahrer das Fahrzeug gegen eine Hauswand in der Messeler Straße gefahren hatte. Zu diesem Zeitpunkt fehlte jedoch jede Spur von dem Fahrer und einem Mitfahrer. Eine junge Frau, die als Beifahrerin im Fahrzeug saß, erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Sie wurde umgehend ärztlich versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

Polizei ermittelt wegen Verfolgungsjagd mit schwerverletzter Frau

Die anschließende Fahndung wurde laut der Beamten durch die Einbindung eines Polizeihubschraubers unterstützt, was schließlich zur Festnahme eines 19-jährigen Mitfahrers führte. Der junge Mann wurde vorläufig festgenommen und aufgrund seiner leichten Verletzungen ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

Der beschädigte Fluchtwagen wurde sichergestellt, erste Schätzungen des Schadens belaufen sich auf eine Summe von mindestens 12.000 Euro. Die Ermittlungen zur Identifizierung und Festnahme des flüchtigen Fahrers sind derzeit im Gange. Die Ermittlungsgruppe der Direktion Verkehrssicherheit bittet um Hinweise von Zeugen, die in der Nacht Beobachtungen gemacht haben. Unter der Rufnummer 06151/87560 können sachdienliche Informationen gemeldet werden.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von dem Redakteur Jakob von Sass sorgfältig geprüft

Die Polizei stellt eine Armbrust, Zwillen und jede Menge Drogen bei einer Razzia in Darmstadt sicher.