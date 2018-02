Steinewerfer auf A67 bei Darmstadt?

Darmstadt - Ein Auto wird heute Abend von einem Gegenstand an der Windschutzscheibe getroffen. Die Polizei ermittelt.

Ein Autofahrer ist heute gegen 18.10 Uhr auf der A67 in Richtung Darmstadt unterwegs. Plötzlich wird sein Wagen in Höhe der Überführung Eschollbrücker Straße/L3097 von eine bislang 25 Zentimeter großem, kreisrunden Gegenstand an der Windschutzscheibe troffen, berichtet die Polizei. Die Insassen bleiben glücklicherweise unverletzt. Die Beamten ermitteln jetzt in dem Fall. Weil auch der Verdacht eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr besteht, bitten sie jetzt Zeugen, sich bei ihnen zu melden. Wer also verdächtige Personen im Bereich der Brücke gesehen hat, sollte die Polizei unter der 06151/8756-0 kontaktieren. (jo)

Quelle: DA-imNetz.de

Rubriklistenbild: © Symbolfoto: dpa