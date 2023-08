Darmstädter Polizei verzeichnet in einem Monat mehr als 1 800 „Butt Dials“

Von: Ralf Enders

Wenn das Handy in der Hosentasche steckt, macht es sich gerne mal selbstständig – und wählt den Notruf. © Enders

Wer den Notruf 110 wählt, hat ein Problem. Denkt man, denn immer öfter wird die Nummer unbeabsichtigt vom Smartphone in der Hosentasche angerufen.

Darmstadt-Dieburg – Das Smartphone ist beim Spaziergang in der Hosentasche, alles ist in Ordnung, kein Notfall weit und breit. Dennoch erhält die Leitstelle des Polizeipräsidiums Südhessen Darmstadt in genau diesem Moment einen Notruf, und zwar vom Handy des Spaziergängers. Grund dafür sind sogenannte Hosentaschen-Notrufe.

In der Leitstelle sind in den vergangenen Wochen verstärkt solche unbeabsichtigten Notrufe unter der Nummer 110 eingegangen. Allein im Juni wurden mehr als 1 800 solcher Alarme verzeichnet, wie die Polizei mitteilt – etwa 60 am Tag! Problem für die Beamten: „Grundsätzlich muss jedem Notruf, auch wenn er unbeabsichtigt abgesetzt wird, nachgegangen werden. Das bedeutet, dass jeder Notruf Kapazitäten bindet.“

Die Hosentaschen-Notrufen sind auch bekannt als „Butt Dials“ (Hintern-Anrufe). Veranlasst werden sie der Polizei zufolge durch Berührung oder bestimmte Tastenkombinationen. „Das kann besonders schnell passieren, wenn sich das Smartphone in der Hand- oder Hosentasche befindet und durch Reibung oder Erschütterung eben solche Tastenkombinationen oder Schnellzugriffe ausgelöst werden“, erläutern die Darmstädter Polizisten. Vor allem Android-Geräte aller Art seien betroffen.

Die Polizei gibt ein paar Tipps dagegen:

„Verwenden Sie eine Schutzhülle, die auch das Display abdeckt.

Wenn Sie das Gerät gerade nicht nutzen, sollten Sie die Displaysperre aktivieren. Außerdem können Sie in den Einstellungen Ihres Smartphones eine automatisierte Displaysperre erstellen.

Einige Android-Geräte verfügen über einen sogenannten Taschen-, Hosentaschen- oder Berührungsmodus, um das Smartphone vor unbeabsichtigten Berührungen zu schützen.

Verwenden Sie, wenn möglich, Passwörter oder Wischmuster, um Ihr Display zu entsperren. Vermeiden sollten Sie hingegen das Entsperren mithilfe eines einfachen Wischens.

Im Google Play Store gibt es spezielle Apps, welche unbeabsichtigte Anrufe verhindern können. Ach-ten Sie hier allerdings auf seriöse Anbieter.

Platzieren Sie Anruf-Schnellzugriffe, wenn vorhanden, auf den hinteren Seiten Ihres Displays. Schnellzugriffe werden rasch einmal unbeabsichtigt berührt und somit ein Anruf ausgelöst.“ re