Tödlicher Unfall in Darmstadt: Radfahrerin von Lkw erfasst

Von: Jacob von Sass

Teilen

Am Mittwochmorgen wird eine Radfahrerin in Darmstadt auf der Bleichstraße von einem LKW erfasst. Die Frau erlitt so starke Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb.

Darmstadt – Um 6.45 Uhr am Mittwochmorgen (15. März) wurde eine 30-jährige Radfahrerin in Darmstadt an der Kreuzung Bleichstraße/Kasinostraße von einem LKW angefahren. Hierbei wurde die junge Frau so stark verletzt, dass sie noch vor Ort an der Unfallstelle verstarb. Wie es genau zu dem Unfall kommen konnte, ist bis jetzt noch unklar.

Das Fahrrad der Verunglückten liegt noch unter dem LKW. © 5vision.news

Sicher ist aber, dass der 53-jährige Lastwagenfahrer aus Northeim an der roten Ampel an der Kreuzung stand und sich auf der rechten der beiden Linksabbiegerspuren befand. Als die Ampel grün wurde, wollte er links in Richtung Rheinstraße weiterfahren. Als er losfuhr, übersah er laut Polizei aber die 30-jährige Radfahrerin aus Darmstadt, die vor ihm an der roten Ampel stand und in die gleiche Richtung fahren wollte.

Ein Polizist inspiziert genau das Fahrrad der 30-jährigen Verunglückten. © 5vision.news

LKW und Fahrrad für Ermittlungen sichergestellt

Bei dem Zusammenstoß erlitt die Frau dann so starke Verletzungen, dass sie noch vor Ort an der Unfallstelle verstarb. Da bis jetzt noch nicht komplett geklärt ist, wie es zu dem Unfall kommen konnte, wurden der LKW und das Fahrrad der Verunglückten sichergestellt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde außerdem ein Sachverständiger für die Ermittlungen hinzugezogen. (Jakob von Sass)