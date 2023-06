Toter nach Brand in Weiterstadt - Dachgeschoss in Flammen

Von: Christoph Sahler

In Weiterstadt im Kreis Darmstadt-Dieburg brennt eine Dachgeschosswohnung. Die Feuerwehr entdeckt eine tote Person.

Weiterstadt - Am frühen Sonntagmorgen (18. Juni) ist in Weiterstadt (Kreis Darmstadt-Dieburg) gegen 4 Uhr ein Brand in einer Wohnung im Dachgeschoss ausgebrochen. Die Ursache des Feuers sei bislang unbekannt, teilte die Polizei Südhessen mit.

Das betroffene Gebäude befinde sich in der Hahlgartenstraße und beherberge insgesamt acht Wohnungen. Während der Löscharbeiten entdeckte die Feuerwehr eine tote Person in einer der Wohnungen. „Zum gegenwärtigen Zeitpunkt können wir noch keine Angaben darüber machen, wie die Person zu Tode kam oder ihre Identität feststellen. Es wurden keine Verletzten gemeldet“, hieß es vonseiten der Beamten am Vormittag.

Die weiteren Untersuchungen wurden von der Kriminalpolizei übernommen. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der entstandene Schaden auf etwa 500.000 Euro. „Die Feuerwehr kümmert sich um die Unterbringung der Bewohner, deren Wohnungen vorübergehend unbewohnbar sind.“

Bei einem Brand in einer Dachgeschosswohnung in Weiterstadt kommt ein Mensch ums Leben. © 5Vision.News

Vor Ort waren insgesamt 95 Einsatzkräfte der Feuerwehren Weiterstadt, Griesheim, Büttelborn, Erzhausen und Dieburg, sowie Mitarbeiter des Rettungsdienstes und des THW. Die Feuerwehr werde voraussichtlich bis zum Nachmittag eine Brandwache aufrechterhalten. (csa)

