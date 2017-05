Unbekannter überfährt Fußgänger und flüchtet

Darmstadt - Ein Mann ist bei einem Verkehrsunfall in Darmstadt schwer verletzt worden. Der Unfallverursacher flüchtete.

Der Fußgänger überquerte in der Nacht zum heutigen Montag die Kreuzung Gräfenhäuser Straße/Carl-Schenk-Ring in Darmstadt und wurde vom Auto eines bislang Unbekannten überfahren, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer flüchtete in dem Wagen. Der Fußgänger wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am frühen Montagmorgen bestand nach Angaben der Polizei keine Lebensgefahr mehr für den Mann. (dpa)

