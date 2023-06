Radfahrer nach Zusammenprall mit Straßenbahn lebensgefährlich verletzt

Von: Caspar Felix Hoffmann

Im Berufsverkehr in Darmstadt prallt ein 62-jähriger Radfahrer mit einer Straßenbahn zusammen. Er wird schwer verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Darmstadt – Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Freitagmorgen (2. Juni) auf der Heidelberger Landstraße in Darmstadt ereignet. Ein 62-jähriger Radfahrer aus Bensheim (Landkreis Bergstraße) ist dabei lebensgefährlich verletzt worden, teilte die Polizei mit. Der Mann sei gegen 7.30 Uhr zwischen der Franklinstraße und der Haltestelle Marienhöhe mit einer Straßenbahn zusammengeprallt.

Schwerer Verkehrsunfall in Darmstadt: Radfahrer lebensgefährlich verletzt – Polizei sucht Zeugen

Bei dem Zusammenprall habe der 62-Jährige lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Er ist in ein Krankenhaus eingeliefert worden, so die Polizei. Zur Klärung des Unfallhergangs sei auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt ein Sachverständiger hinzugezogen worden.

Polizei sucht Zeugen Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 06157 95 090 in Verbindung zu setzen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sei die Bahnstrecke in beide Richtungen gesperrt worden. Zu Behinderungen des Autoverkehrs sei es nicht gekommen. Die Ermittlungen dauerten an. Erst kürzlich ist in Darmstadt eine Radfahrerin von einem Lkw erfasst und tödlich verletzt worden. (cas)