Mann in Darmstadt erleidet nach Küchenfeuer schwere Verbrennungen

Von: Emanuel Zylla

Teilen

Fettbrand scheint nach ersten Erkenntnissen der Polizei Darmstadt der Grund für ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Darmstadt zu sein.

Darmstadt - Die Wohnung eines 31-jährigen Mieters in der Hoffmannstraße in Darmstadt ist nach einem Feuer am Donnerstag (3. August) nicht mehr bewohnbar. Kurz vor Mitternacht musste die alarmierte Feuerwehr zu dem Mehrfamilienhaus ausrücken. Am Einsatzort erschienen zudem zwei Rettungswagen, ein Notarzt und eine Streife der Polizei Darmstadt. Der Grund scheint, nach ersten Ermittlungen der Polizei, ein absoluter Klassiker unter den Bränden in Haushalten zu sein: der Fettbrand.

Zwei Rettungswagen, ein Notarzt, eine Polizeistreife und die Feuerwehr Darmstadt rückten wegen eines Wohnungsbrands aus. Sein Bewohner zog sich schwere Verbrennungen durch einen Fettbrand zu. © ALEXANDER KEUTZ

Wohnungsbrand in Darmstadt: Fett hat sich wohl entzündet und Bewohner schwer verbrannt

Laut Bericht des Polizeipräsidiums Südhessen habe sich der 31-Jährige etwas zu Essen in seiner Küche machen wollen und dafür „Öl oder Fett auf dem Herd erhitzt“. Das Fett habe sich dann wohl entzündet. Als der Mieter den Brand löschen wollte, habe er sich schwere Brandverletzungen zugezogen. Ein 39-jähriger Nachbar habe Hilfeschreie gehört und sei mit einem Feuerlöscher zur Hilfe gekommen. Er habe zwar das Feuer löschen können, sich aber bei der Rettungsaktion selbst „leicht am Fuß verletzt“, steht im Polizeibericht.



Der Mieter wurde wegen seiner schweren Brandverletzungen mit einem RTW in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren und später per Hubschrauber in eine Spezialklinik befördert. Seine Wohnung wurde stark verraucht und von der Feuerwehr belüftet. An seiner Küche entstand laut Polizeiangaben ein „erheblicher Sachschaden“. Die Schadenshöhe ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen, genauso wie die genauen Umstände des Brandes. Der derzeitige Gesundheitszustand des 31-Jährigen ist auch ungewiss. (Emanuel Zylla)

Ein umfangreicher Feldbrand bei Weiterstadt hielt mehr als 130 Brandbekämpfer, Landwirte und die Bevölkerung in Atem.