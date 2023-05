Zuschauer schlägt Fußballspieler – Spielabbruch in Darmstadt

Von: Caspar Felix Hoffmann

Während des B-Liga-Spiels zwischen dem FCA Darmstadt und dem TSV Nieder-Ramstadt wird ein Spieler angegriffen. In der Folge kommt es zu Tumulten.

Darmstadt – Die 90. Spielminute des Fußballspiels am Sonntag (7. Mai) in der Kreisliga B Darmstadt zwischen Tabellenführer FCA Darmstadt II und dem Tabellendritten TSV Nieder-Ramstadt war bereits angebrochen. Dann musste das Spiel beim Stand von 3:2 für den FCA Darmstadt II abgebrochen werden.

Wie die Lokalzeitung Darmstädter Echo berichtet, soll ein Spieler des TSV Nieder-Ramstadt in der 90. Minute seinen Gegenspieler an der Außenlinie gefoult haben. Daraufhin habe ein Fan der Gastgeber dem TSV-Spieler mit der Faust ins Gesicht geschlagen. In der Folge kam es zu tumultartigen Szenen, an denen Spieler und Zuschauer beider Seiten beteiligt waren.

Es habe einige Zeit gedauert, bis sich die Situation beruhigt habe. Nur mit Mühe hätten einige Zuschauer den auf Portugiesisch schimpfenden Mann zum Ausgang des Sportplatzes begleiten können. Zuvor soll ihn der Schiedsrichter des Platzes verwiesen haben. Der Schiedsrichter musste das Spiel jedoch abbrechen, da der geschlagene Spieler immer noch am Boden lag.

Die Plattform „Fair Play Hessen“ unterstützt Vereine im Kreis Offenbach bei ihrem Engagement gegen Rassismus, Gewalt und Diskriminierung. Mit dabei sind prominente Projektpaten.

Erst vor einer Woche war es in Frankfurt nach einem C-Juniorenspiel zu einem ähnlichen Vorfall gekommen: Beim Endspiel um den Frankfurter Kreispokal zwischen dem FC Kalbach und dem FC Germania 1911 Enkheim rannte ein Mann nach dem Spiel auf den Platz und bedrohte den minderjährigen Schiedsrichter massiv. Der Mann drohte, dem 15-Jährigen den Kopf abzuschneiden. Die Polizei ermittelt gegen den 48-Jährigen wegen Bedrohung und Beleidigung. (cas)