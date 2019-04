Dreiste Diebe klauen 1000-Euro-Schaukel von Spielplatz

Schaukel von Spielplatz am Südwestring in Dieburg geklaut.

Super fiese Tat in Dieburg: Dort haben Diebe eine 1000-Euro-Schaukel von Spielplatz gestohlen - doch die Polizei ist ihnen auf den Fersen.

Dieburg - Da gab es sicher lange Gesichter bei den Dieburger Kindern: Auf dem Spielplatz am Südwestring in Dieburg wurde die sogenannte Nestschaukel geklaut. Die wart nicht nur bei den Kindern sehr beliebt, sondern die war auch richtig teuer.

Polizei in Dieburg sucht dreiste Diebe: Schaukel weg

Es muss am Wochenende (5. bis 7. April) geschehen sein: Laut Polizei wurde in dem Zeitraum die "Nestschaukel" vom Spielplatz am Südwestring gestohlen. Die Schaukel, in der mehrere Kinder gleichzeitig Platz finden, hat einen Wert von rund 1000 Euro, wie die Polizei berichtet. Es ist noch völlig unklar, was die Diebe zu dieser Tag bewegte.

Nun sucht die Polizei Zeugen. Wer hat etwas gesehen oder kann etwas über den Verbleib der Schaukel sagen? Die Polizei in Dieburg ist erreichbar unter 06071/9656-0.

(ror)

