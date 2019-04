Streit zwischen jungen Männern eskaliert – plötzlich fliegen die Fäuste

Ein Streit zwischen fünf jungen Männern in Dieburg eskaliert. Plötzlich fliegen die Fäuste.

Dieburg - Am Dienstagabend (23.04.) sind fünf junge Männer an der Steinstraße in Dieburg in Streit gerate. Dieser gipfelte im weiteren Verlauf in einer handfesten Auseinandersetzung, berichte die Polizei.

Drei junge Männer im Alter von 19, 18 und 13 Jahren attackierten zwei heranwachsende Männer im Alter von 19 und 18 Jahren, die gegen 18.30 Uhr die Polizei verständigten. In einem nahegelegenen Park gelang es den Beamten einen der drei Angreifer festzunehmen.

Schlägerei in Dieburg: Polizei ermittelt

Eine ärztliche Versorgung wurde nach der Auseinandersetzung nicht benötigt. Was schlussendlich zu diesem Streit führte, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.

Für den Fortgang der Ermittlungen suchen die Beamten der Ermittlungsgruppe in Dieburg Zeugen, die diese Tat beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06071/9656-0 zu melden. (chw)

Lesen Sie auch:

Brandserie in Offenbach: Weitere Brände in Bürgel - Feuerteufel unterwegs? Mittlerweile darf man wohl von einer Brandserie reden: In Offenbach ist möglicherweise ein Feuerteufel unterwegs. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Landgericht Hanau stundenlang nach Bombendrohung gesperrt: Am Mittwochmorgen wurde das Landgericht in Hanau geräumt. Zuvor ist eine telefonische Bombendrohung eingegangen.

Schlusslicht beim Netto-Einkommen: So wenig verdient Offenbach: Die Menschen im Hochtaunuskreis haben einer Studie zufolge durchschnittlich fast 14. 000 Euro mehr Einkommen im Jahr zur Verfügung als in Offenbach.