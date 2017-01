24-Jährige unsittlich berührt: Polizei schnappt Grapscher

Dietzenbach - An der S-Bahn-Station in Dietzenbach belästigt ein Mann eine 24-Jähriger. Die Frau wehrt sich und verpasst dem Grapscher eine Ohrfeige. Der Täter flüchtet, kommt aber am nächsten Tag an den tatort zurück. Er wird festgenommen.

Fahndungserfolg der Polizei in Dietzenbach: Gestern nahmen die Beamten einen 26 Jahre alten Verdächtigen fest und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen sexueller Belästigung ein. Wie die Beamten mitteilten, soll der Offenbacher am Mittwoch an der S-Bahn-Station in Dietzenbach eine 24 Jahre alte Frau unsittlich berührt haben. Die Frau schrie sofort und verpasste dem Mann eine Ohrfeige. Daraufhin rannte der Täter weg, um jedoch am Donnerstag erneut am bahnhof zu erscheinen. Auch die 24-Jährige war wieder dort und erkannte den Grapscher. Die Frau gab zwei Sicherheitsmitarbeitern der Bahn einen Hinweis, die den Offenbacher bis zum Eintreffen der Polizei festhielten. Er muss sich nun einem Strafverfahren stellen. (dani)

