Ärger um ausgefallene Ampel

Kein Signal zu sehen: Der Grund für die defekte Ampel ist nach Auskunft von Hessen Mobil ein kaputtes Kabel. Die Signalbaufirma sei bereits informiert. © ans

Helga Markwat sieht sich an Fußgängerüberweg in der Nähe der Waldacker-Kreuzung einem hohen Risiko ausgesetzt. Denn hier funktioniere die Ampelanlage seit Wochen nicht. Dass die Behörden das Problem bisher nicht gelöst haben, kann sie nicht nachvollziehen.

Dietzenbach – Helga Markwat ist entnervt. Die Ampelanlage, mit deren Hilfe Fußgänger und Radfahrer die B459 kurz hinter der Waldacker- Kreuzung queren, ist defekt. Und das, wie Markwat deutlich macht, bereits seit mehreren Wochen – für die Rödermärkerin ein unhaltbarer Zustand. „Die Straße zu überqueren, ist an dieser Stelle lebensgefährlich“, macht sie ihrem Ärger Luft. Schließlich seien die Autofahrer hier mit zulässigen 70 Kilometer pro Stunde (und mancher auch deutlich schneller als erlaubt) unterwegs. Personen, die auf Höhe der Ampel über die Bundesstraße laufen oder fahren wollen, werde kein Vorrang eingeräumt. Denn dazu müssten die Fahrer abbremsen mit dem Risiko, dass der nachfolgende Pkw auffährt. Aus Helga Markwats Sicht erhöht sich die Gefahr für die schwächeren Verkehrsteilnehmer zudem dadurch, dass sie über insgesamt drei Fahrspuren drüber müssen.

Sie bewertet die derzeitige Situation als Ignoranz gegenüber den Radfahrern und Fußgängern seitens der Behörden. „Die Lieblosigkeit gegenüber den Passanten und Radlern sowie die Missachtung ihrer Bedürfnisse wird allein dadurch deutlich, dass noch nicht einmal ein Hinweis auf die ausgefallene Anlage angebracht ist“, bringt Helga Markwat ihren Unmut weiter zum Ausdruck. „Die Untätigkeit ist völlig unzeitgemäß“, moniert die Radlerin weiter. Das könne man auch nicht mit Lieferengpässen oder Personalmangel entschuldigen.

Helga Markwat informiert Dietzenbach Radverkehrsbeauftragten

Ebenso fällt es ihr schwer, nachzuvollziehen, warum die Stadt Dietzenbach sich der Angelegenheit nicht annimmt. Denn auch wenn Hessen Mobil für die B459 zuständig ist, hätte die Verwaltung nach Helga Markwats Dafürhalten zumindest auf den Defekt hinweisen und eine Umleitung empfehlen können.

Um sich Gehör zu verschaffen, hat sich Helga Markwat außerdem an Michael Erzberger, ehrenamtliche Radverkehrsbeauftragter der Stadt, gewandt. Dieser verdeutlicht auf Nachfrage, dass er den Ausfall der Anlage insbesondere für unsichere Fahrradfahrer für schwierig hält. Für geübte Radfahrer stelle die Überquerung der B459 an der Stelle im Allgemeinen jedoch kein Problem dar. Außer es herrsche Berufsverkehr, dann sei auch für sie der Seitenwechsel eine Herausforderung.

Hessen Mobil hat Fachfirma beauftragt

Die Stadt teilt hierzu indes mit, dass sie nichts unternehmen könne, da Hessen Mobil für die Wartung der Lichtsignalanlage an der B459 zuständig sei. Die Ordnungsbehörde habe der hessischen Behörde das Problem jedoch bereits im Juni gemeldet. Grundsätzlich sei es jedoch so, dass die Verkehrszeichen an dem entsprechenden Knotenpunkten gelten, wenn die Ampel nicht funktioniere.

Hessen Mobil begründet den Ausfall der Ampelanlage mit einem Kabelbruch, der die Abschaltung verursacht habe. „Da sich das defekte Kabel im Untergrund befindet, sind zur Reparatur des Schadens zum Teil Tiefbauarbeiten erforderlich“, erläutert die Behörde weiterhin. Die beauftragte Fachfirma könne noch keinen Zeitpunkt für die Ausführung der Arbeiten nennen.

Die Stadt Dietzenbach empfiehlt Radfahrern und Fußgängen die Ampelanlagen an der Kreuzung B459/K174 sowie an der Zufahrt zum Modellflugplatz als Alternative zur Überquerung der B459 nach Dietzenbach.