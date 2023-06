Dietzenbacher Stadtverordnete stellen sich gegen Nachfolger von Heinrich-Mann-Schulleiter

Unruhe an der Heinrich-Mann-Schule: Gegen den designierten Nachfolger von Schulleiter Hans Peter Löw gibt es Vorbehalte. © scho

Mit den Sommerferien endet eine Ära an der Heinrich-Mann-Schule. Dann tritt der langjährige Schulleiter Hans Peter Löw seinen Ruhestand an. Bereits jetzt sorgt aber eine vom Kultusministerium angedachte Nachfolgeregelung für Unruhe in der Schulgemeinschaft und der Stadt. Nach Informationen unserer Zeitung soll der ehemalige Direktor der Ernst-Göbel-Schule in Höchst, Ralf Guinet, die Leitung der kooperativen Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe übernehmen.

Dietzenbach –Ein Kandidat, der unter anderem im vergangenen Jahr mitsamt der Höchster Bildungseinrichtung heftig in die Schlagzeilen geraten war. So berichteten etwa die Hessenschau und die Frankfurter Allgemeine Zeitung mehrfach von den Auseinandersetzungen. Im Rahmen einer Umorganisation des Kurssystems war Guinet mit dem Oberstufenleiter in Konflikt geraten. Die Situation eskalierte, es folgten Mobbingvorwürfe, die Versetzung des Oberstufenleiters an eine andere Schule und schließlich Streiks von Eltern und Schülern, Hausverbote und viel mediale Aufmerksamkeit. Vorgeworfen wurden dem Schuldirektor dabei Alleingänge, mangelnde Transparenz und fehlende Kommunikation. Gegen Ähnliches hatte er sich bereits bei einer vorhergehenden Tätigkeit an der Albert-Einstein-Schule in Groß-Bieberau verteidigen müssen, wurde weiterhin berichtet. Gegen Ende des vergangenen Schuljahres meldete sich Ralf Guinet dann krank und erklärte ebenso krankheitsbedingt schließlich den Rücktritt von seinen Aufgaben an der Ernst-Göbel-Schule.

Für die Dietzenbacher Politiker ist diese mögliche Nachfolge an der Heinrich-Mann-Schule nun Grund genug, beim Kultusminister vorstellig zu werden, mit der Bitte, die Entscheidung zu überdenken. In seltener Einmütigkeit haben die Fraktionen ein entsprechendes Schreiben an Kultusminister Alexander Lorz (CDU) gerichtet. Unterzeichnet haben die politischen Vertreter Ahmed Idrees (SPD), Dirk Hill (FDP), Jens Hinrichsen (Freie Wähler), Christoph Mikuschek (CDU), Ivana Medvidovic (Linke) und Roger Räder (Grüne). „Mit Blick auf all die genannten Kriterien und Faktoren, die bei der Besetzung einer Schulleiterstelle zu berücksichtigen sind, wird deutlich, dass die vorgenommene Besetzung der Schulleiterstelle in Dietzenbach nicht als Fortschritt, sondern als klarer Rückschritt zu werten ist“, heißt es darin unter anderem.

Grundsätzlich betonen die politischen Entscheidungsträger in dem Brief, dass die Kinder und Jugendlichen der Kreisstadt ihnen am Herzen liegen. Um den Anforderungen der Heinrich-Mann-Schule gerecht zu werden, sei es wichtig, dass der Schulleiter oder die Schulleiterin bereits Erfahrungen im Bereich Gesamtschule gesammelt und nicht mit Altlasten einer anderen Schule ausgestattet sei. Die Stelle sei mit einer „dynamischen und motivierten Person“ zu besetzen, die mit der sozialen Struktur Dietzenbachs vertraut sei und die damit verbundenen Herausforderungen kenne. Die Kreisstadt sei die kinderreichste Stadt in Hessen und erwarte in den kommenden Jahren einen deutlichen Anstieg der Schülerzahlen, auch daher sei es von großer Bedeutung, dass eine Schulleitung über die „notwendige Erfahrung, Kompetenz und Ressourcen“ verfüge, um den steigenden Bedarf an Bildung und Betreuung zu bewältigen.

Ebenso fordern die Politiker, die Stelle „langfristig und unter Berücksichtigung von Stabilität“ zu besetzen. Es heißt: „Eine langfristige Präsenz des Schulleiters oder der Schulleiterin schafft Kontinuität und Stabilität in der Schule“. Damit spielen die Unterzeichner auf Guinets Alter an, er ist im 64. Lebensjahr und steht somit kurz vor dem Ruhestand.

Auch der Vorstand des Schulelternbeirates der Schule unter Leitung von Thomas Münch hat sich bereits zu einer Besprechung getroffen und ebenfalls ein Schreiben an das Kultusministerium und Landrat Oliver Quilling (CDU) gesandt, um die Situation zu klären. „Derzeit sind wir dabei, Rücksprache mit den Eltern zu halten“, teilt Münch darüber hinaus mit.

Auf mehrere zugesandte Fragen – auch auf die Vorgeschichte von Guinet bezogen – antwortet man in Wiesbaden relativ spärlich. Aus dem Kultusministerium heißt es, „die Auswahl von Schulleiterinnen und Schulleitern erfolgt im Rahmen der Bestenauslese auf Grundlage des Erlasses über ,Ausschreibungs- und Auswahlverfahren zur Besetzung von Stellen’ vom 24. November 2017“. Es gehe in einem solchen Verfahren nicht um persönliche Sympathien oder Antipathien. „Die Besetzung der Schulleiterstelle an der Heinrich-Mann-Schule wurde intensiv mit dem Staatlichen Schulamt Offenbach vorbereitet und umgesetzt und ist verwaltungsrechtlich abgeschlossen.“ Dabei seien wie immer alle notwendigen Informationen zusammengeführt worden. „Aus schulfachlicher Sicht ist von einer erfolgreichen Leitungstätigkeit von Herrn Guinet auszugehen.“ Er verfüge über langjährige Erfahrung und werde mit seiner Expertise Impulse für die schulische Weiterentwicklung setzen können. „Aus personalrechtlicher Sicht können keine weiteren Details des Auswahlprozesses oder zu einzelnen Bewerbern genannt werden.“ Für die Behauptung, die Staatsanwaltschaft sei eingeschaltet worden, „liegen dem Hessischen Kultusministerium keine Hinweise vor“. (Barbara Scholze)