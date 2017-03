Von der Möbelbranche in den Blumenladen

Dietzenbach - In der Altstadt ist seit einiger Zeit Wechsel angesagt. Wie berichtet, wird das Ideenhaus Schmidt in seiner jetzigen Form schließen und mit einem verkleinerten Angebot an Genussmitteln wiedereröffnen. Als neuer Nachbar zieht die Spielzeugkiste ein. Von Barbara Scholze

Umzugskisten hat ebenso Jasmina Kreso mit ihrem Modegeschäft gepackt, die jetzt in den ehemaligen Räumlichkeiten des Blumenbinders Brokmeier an der Schmidtstraße Kleider, Pullis, Röcke und Jacken anbietet. Auch das Traditionsgeschäft des Blumenhändlers befindet sich gerade mitten in einer Neuorientierungsphase. Indes zeigt sich, dass Arne Brokmeier nicht nur Dietzenbach, sondern dem Quartier treu bleibt. Am heutigen Freitag ist Neueröffnung in der Scheune im Hof der Gaststätte Hügeleck an der Rathenaustraße.

Seit 35 Jahren residieren die „Brokmeiers“ in Dietzenbach. Vater Lothar und Sohn Arne sind längst viel mehr als Geschäftsleute. Engagiert in verschiedenen Vereinen wie der Flüchtlingshilfe oder dem Freundeskreis Kostjukovitschi haben sie über die Jahre das Stadtgeschehen mitgeprägt. Seit 1982 versorgt Lothar Brokmeier die Dietzenbacher und die Besucher aus den Nachbarkommunen mit Blühendem und Grünem. „Dabei hatte ich mit Blumen nichts zu tun und war in einer ganz anderen Branche tätig“, erzählt er.

Gelernt hat der Senior Schaufenstergestaltung, später hat er in führender Position im Marketing der Möbelbranche gearbeitet. Für sein Unternehmen ist er quer durch Deutschland gezogen, war unter anderem in Hamburg, Köln und Mannheim tätig. Am Ende hat es ihn nach Frankfurt verschlagen, wo er ein Einrichtungshaus an der Konstablerwache führte. „Aber die Möbelbranche ist irgendwann sehr schwierig geworden“, erinnert sich Lothar Brokmeier. Er brachte den Mut auf, Neues zu wagen, schaute sich bei seinem Bruder um, der einen großen Wochenmarkthandel für Pflanzen in Ludwigshafen betreibt und entdeckte sein Herz für die Welt der Blumen.

„Mich in Dietzenbach niederzulassen, war mir ein großes Anliegen.“ Brokmeier kannte den Ort vom Durchfahren und wollte sein Geschäft unbedingt in dem damaligen Prestigeobjekt gründen, das gerade im Bau war: der City-Passage an der Babenhäuser Straße. Dort begann er im Jahre 1982 mit seinem „Blumenmarkt“. Auf Anhieb ein großer Erfolg. „Die Leute waren begeistert und würdigten unsere Sträuße und auch das Kunstgewerbe, das wir angeboten haben.“ Insgesamt 16 Jahre währte die gute Zeit in der Passage. Doch irgendwann zog der zu Beginn so attraktive Bau nicht mehr viele Kunden an. „Wir hatten dort keine Entwicklungsmöglichkeit mehr“, erinnert sich Lothar Brokmeier.

Im Jahr 1998 zog das Geschäft dann ein Stück weiter an die Schmidtstraße. Zwischenzeitlich war Sohn Arne eingestiegen. „Das war unser gemeinsamer Laden, wir hatten endlich große Räume und konnten unsere Ware ganz anders präsentieren“, erzählt er. Bekannt wurde der „Brokmeier“ schließlich nicht nur durch immer wieder neue Kreationen an Blumen, Sträußen und Gestecken. Auch die stets wechselnde Inneneinrichtung, von Vater und Sohn selbst angefertigt, sorgte für Aufmerksamkeit.

Nun wagt Brokmeier-Chef Arne – Vater Lothar genießt inzwischen den Ruhestand und leistet ab und an Unterstützung – wieder einen neuen Schritt. Und zwar noch mal ein Stück den Berg hinauf, wo er sich ab heute in der alten Scheune des Hügelecks niederlässt. „Auch in der Schmidtstraße war jetzt die Zeit vorbei, zumal der Trend zu kleinen, gemütlichen Geschäftseinheiten geht.“ Noch immer sei der Blumenladen aber im Mittelpunkt des Altstadt-Geschehens zu finden. „Das ist mir wichtig“, betont Brokmeier. Einen Moment lang habe er mal daran gedacht, wegzugehen und einem Angebot in Frankfurt zu folgen. „Aber mir gefällt Dietzenbach nach wie vor und wir haben ein fantastisches Publikum.“