Angeklagter verletzt Kioskbesitzer mit einem Messer im Gesicht

Einen kuriosen Konflikt mit üblem Ende verhandelt derzeit das Landgericht Darmstadt.

Das kann man sich nicht ausdenken: Ein Kunde eines Dietzenbacher Kiosks behauptet, der Inhaber würde den Kaffee mit Fäkalien und Sperma vermischen, deshalb habe er ihm zur Strafe und aus gekränktem Ehrgefühl heraus mit einem Messer einen „Strich durchs Gesicht gezogen“. Seit gestern muss sich Ertan A. wegen schwerer Körperverletzung vor der Ersten Strafkammer des Landgerichts Darmstadt verantworten.

Dietzenbach – „Ich bin dort schon lange Stammkunde und beobachte seit einiger Zeit, dass der Kioskbetreiber eine Schar Marokkaner um sich hat, die ihm Geldbündel zustecken. Als Gegenleistung soll er Sperma und Fäkalien in den Kaffee schütten“, behauptet der 33-jährige Dietzenbacher, „Ich hab ihn zwei Mal beim Kaffeemachen beobachtet. Beim dritten Mal wurde ich wütend: ‘Mach das nie wieder, sonst zünd ich deinen Laden an!’, hab ich ihm klar gemacht.“ Als Reaktion habe der Kioskbetreiber, der neben ihm stand, demonstrativ ein Rasiermesser ausgepackt. Am 2. September 2021, bei der vierten Verunreinigung, sei ihm dann der Kragen geplatzt: „Ich bin mit dem Becher rausgegangen und hab dazu einen Joint geraucht. Nach fünf Minuten war mir klar: Wieder kein reiner Kaffee!“ Er sei in den Kiosk zurück und habe eine Flasche Wasser verlangt, um sich den Mund auszuspülen. Die habe der Besitzer ihm verweigert. „Da hab ich mir die Flasche selbst aus dem Kühlschrank geholt. Ein anderer Kunde hat mich festgehalten und wieder losgelassen.“ Im Vorbeigehen habe er das hinter der Theke liegende Messer gepackt und „einmal gezückt“. Dann sei er raus gelaufen. „Es war Notwehr, er hatte wieder das Rasiermesser gezogen!“, so seine Erklärung für die Schnittwunde. Nicht nur er selbst soll „Opfer“ der Kaffeeattacken geworden sein, auch andere Kunden seien auf diese Wiese „kontaminiert“ worden.

Der 69-jährige Kioskbetreiber tritt auch als Nebenkläger auf und ist der erste einer Handvoll Zeugen. Die von der linken Stirnseite bis unter die Nase verlaufende Narbe ist auch nach zwei Jahren noch deutlich sichtbar. „Ich kenne den Angeklagten schon seit zehn Jahren, er war früher oft zum Kaffeetrinken und Rätselraten im Kiosk. Nie gab es Probleme, er war immer unauffällig. Bis zum besagten Tag“, beginnt der Götzenhainer seine Aussage, „Da warf er mir vor: ‘Ich hab gehört, du holst das Kaffeewasser aus dem Klo und onanierst da rein. Wenn du das noch mal machst, fackel ich dir den Laden ab!’“ Nach diesem offenen Affront habe er dem 33-Jährigen Hausverbot erteilt. Was aber nicht viel half: Der Angeklagte habe die Thekentür eingetreten und holte sich die Wasserflasche selbst aus dem Kühlschrank. Dann habe er das kleine Messer genommen, mit dem er immer die Zigarettenstangen aufschneide, und ihm ohne Vorwarnung die Klinge durchs Gesicht gezogen. „Alles lief wortlos ab. Dann hat er das Messer unter die Lottotheke geworfen, ist raus gegangen. Ich habe den Notarzt gerufen.“ Im Krankenhaus sei die Wunde dann genäht worden. Heute geht es ihm wieder gut. „Ich denke aber jeden Tag daran, wenn ich in den Spiegel schaue“, so der Götzenhainer. Seit dem Vorfall habe der Angeklagte ein polizeiliches Kontaktverbot erhalten. „Die Leute erzählen, er habe schon mehrere Strafverfahren hinter sich.“

Zeugen sind geschockt

Drei weitere Kunden werden Zeugen des Vorfalls. Einer ist wohl inzwischen schwer erkrankt, ein zweiter nicht geladen. Der Dritte ist derjenige, der den Messerstecher kurz festhielt: „Der ist eigentlich ein geselliger Typ. Ich hab auch ab und zu am Stehtisch mit ihm Kreuzworträtsel gemacht“, erklärt der 50-jährige Dietzenbacher. „Als er an dem Tag die Thekentür eintrat, hab ich ihn kurz festgehalten, bis er sich beruhigte. Das er das Messer nimmt, damit haben wir nicht gerechnet. Wir dachten eher, er will die Kasse ausplündern.“

Der als dritter Zeuge vernommene junge Polizeikommissar kann leider nichts neues zum Prozess beitragen. Sein Kollege fehlt wegen Krankheit. Dann endlich stellt der Nebenklagevertreter die auf den Nägeln brennende Frage an den Angeklagten: „Wenn Sie doch schon mehrmals den ekeligen verunreinigten Kaffee dort bekamen, warum sind Sie denn immer wieder in den Kiosk gegangen?“ Damit hat er anscheinend einen wunden Punkt getroffen. Der junge Mann springt auf und beleidigt die nun im Zuschauerraum sitzenden Zeugen in einer lautstarken Schimpftirade als Penner und Säufer. Der Prozess wird fortgesetzt. (Silke Gelhausen)