Arbeit und Spaß „auf Augenhöhe“

Dietzenbach - Der Verein für Internationale Beziehungen Dietzenbach hat vor einigen Jahren das sogenannte Weltwärts-Programm in die Städtepartnerschaft zwischen der Kreisstadt und dem nicaraguanischen Masaya aufgenommen. Von Patrick Eickhoff

Niklas Klein hat es absolviert und berichtet nun von seinen Erfahrungen.

Ein Jahr verbrachte Niklas Klein in Nicaragua. Was ihn am meisten bewegt hat? „Es war wahrscheinlich die gemeinsame Umgestaltung des Gartens der Gastfamilie“, sagt er. Was nach einem Jahr Kultur, EDV- und Englischkursen, Aufbauarbeit und weiteren Erfahrungen fast schon banal klingt, ist für den 21-Jährigen ein elementarer Teil des Weltwärts-Programms. „Es geht um den Dialog auf Augenhöhe und den gemeinsamen Erfolg.“

Klein hat viel erlebt und dementsprechend viel zu erzählen. Gemeinsam mit seiner „Mitfreiwilligen“ Franziska May hat er in Nicaragua Deutschunterricht für Erwachsene gegeben, teilweise mit Unterricht im Kindergarten die Vorschulerziehung unterstützt und im Rathaus Englischunterricht und Computerkurse für Kinder und Jugendliche gehalten. „Insgesamt waren es aber noch deutlich mehr Projekte, an denen wir beteiligt waren.“

Besonders der Unterricht hat ihn geprägt. „Da saßen zu Beginn über 40 Leute mit einer Altersspanne von Schülern bis zu 60 Jahren“, berichtet er. Schließlich habe man die Gruppe aufgeteilt, um die verschiedenen Vorkenntnisse besser nutzen zu können. Für Klein war das gleich doppelt wichtig. „Ich studiere Lehramt in Frankfurt und habe festgestellt, dass es genau mein Traumberuf ist.“

Vor Kurzem hat er seine Erfahrungen Interessierten im Gemeindezentrum St. Martin vorgestellt. „Ich würde das Projekt auf alle Fälle weiterempfehlen.“ Zwar seien seine Spanisch-Kenntnisse vorher gut gewesen, das Jahr in Mittelamerika habe diese aber noch einmal verstärkt. „Außerdem bin ich durch die Zeit nicht nur selbstständiger, sondern auch deutlich reifer geworden“, gibt er anschließend zu.

Das Weltwärts-Programm ist ein Lerndienst. Der Austausch und das gemeinsame interkulturelle Lernen stehen dabei im Mittelpunkt. Die Freiwilligen sammeln Auslandserfahrungen und erwerben Sprachkenntnisse sowie persönliche Kompetenzen. „Auch nach der Ankunft in Deutschland stehen deshalb noch ein paar Folgeseminare an“, sagt Klein. „Schade“, findet er es, dass nur zwei von drei Stellen des aktuell laufenden Programms in Nicaragua besetzt sind. „Viele wissen es gar nicht oder halten sich nicht für geeignet, obwohl sie das Programm absolvieren könnten“, sagt er.

Doch neben der Aufbauarbeit und dem gemeinsamen Lernen verrät Klein noch etwas. „Ich habe mich verliebt“, schreibt er in einem seiner regelmäßigen Berichte, die auf der Homepage des Vereins für internationale Beziehungen veröffentlich werden. „Marimba“, wie er seine neue Leidenschaft nennt, ist aber weder eine Frau, noch ein Tier oder eine kulinarische Spezialität, sondern ein nicaraguanischer Folkloretanz. „Ein Tanz mit viel Symbolik, der Tradition, Emotionen und Gefühle zum Ausdruck bringt.“ Der Tanz begeistert ihn und lässt ihn nicht mehr los. Das merken auch die Bewohner Masayas, die ihn wegen seiner Affinität zum Marimbatanz „Indio Blanco“ („weißer Indio“) nennen. „Masaya ist nicht nur die Kultur- und Folklorehauptstadt, sondern die Menschen sind auch ganz besonders“, sagt er.

Wer Klein sprechen hört merkt, dass dieser unzählige Geschichten erzählen kann. Von der Freude über das „Apfelwein-Paket“ aus der Heimat, über keinen Strom in ländlichen Gegenden bis hin zu nachdenklichen Momenten in den Abendstunden. „Das vergisst man alles nicht so schnell.“

Der 21-Jährige ist zwar wieder in Deutschland, dafür hat er gleich drei Nicaraguaner „mitgebracht“. „Sie absolvieren das Programm hier und wir haben ihnen Deutsch beigebracht“, erklärt er. Klein hilft ihnen auch bei den Seminaren und weiteren Hürden. „Aber das Verhältnis ist besonders durch die Zeit in Mittelamerika sehr freundschaftlich.“