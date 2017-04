Attacke mit Messer in Dietzenbach

Dietzenbach - Eine tätliche Auseinandersetzung unter zwei jungen Männern im ehemaligen Spessartviertel in Dietzenbach hat die Polizei am Freitagabend in Atem gehalten. Zwischen den Kontrahenten war es um 20.20 Uhr aus bisher nicht bekanntem Grund zum Streit gekommen.

Aus bösen Worten wurde schließlich eine Messerattacke. Dabei trug einer der Streithähne zwei Schnittwunden am Oberkörper davon. Der Mann musste im Krankenhaus versorgt werden, die Wunden sind laut Polizei nicht lebensgefährlich. Die Polizei nahm kurze nach der Tat den mutmaßlichen Angreifer fest. Erst vor wenigen Tagen hatte es bei einem Messerangriff in Offenbach einen Verletzten gegeben. (bp)

Messerstiche in Offenbach: Bilder vom Tatort Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © dpa