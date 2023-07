Auf Umwegen nach Dietzenbach

Oksana Bedaj hat während ihres Aufenthalts an der Ernst-Reuter-Schule hospitiert. © wittekopf

Oksana Bedaj und fünf weitere Lehrerinnen aus Kostjukovitischi besuchen die Kreisstadt.

Dietzenbach – Trotz des Angriffs Russlands auf die Ukraine ist die Verbindung des Vereins Freundeskreis Kostjukovitischis mit den weißrussischen Partnern nicht abgebrochen, obwohl die Zusammenarbeit unter erschwerten Bedingungen leidet. Dennoch konnten während der vergangenen zwei Wochen sechs Lehrerinnen aus der Partnerstadt nach Dietzenbach kommen, um sich über das deutsche Schulsystem zu informieren. So Oksana Bedaj, die an der Ernst-Reuter-Schule hospitiert. Wie ihre Kolleginnen ist sie dankbar für die Möglichkeit, nach Deutschland zu reisen.

Über die Folgen des Kriegs spricht die Lehrerin, die in Kostjukovitischi Deutsch und Geschichte unterrichtet, jedoch nur am Rande. Das Leben in Weißrussland laufe wie früher ab. Aber der Konflikt werde in den Familien thematisiert, wobei es unterschiedliche Meinungen gebe. „Ich glaube, die Älteren halten eher zu Russland“, sagt Bedaj. Außerdem betont sie, dass weißrussische Kreditkarten in Deutschland nicht mehr akzeptiert werden und die Einreise in die Europäische Union beschwerlicher geworden ist.

Das bestätigt der Vorsitzende des Freundeskreises, Dietmar Kolmer. „Die Vergabe der Visa ist erschwert“, sagt er, und weiter: „Es gibt nur wenige Länder, die Schengen-Visa überhaupt ausstellen.“ Doch der Verein habe im Vorfeld gute Arbeit geleistet und die Visa für die weißrussischen Lehrerinnen erhalten.

Als nächste Herausforderung erwies sich der Weg nach Deutschland. „Wir können nach Russland, China und in die Türkei fliegen, aber nach Europa gibt es keine Flüge mehr“, verdeutlicht Bedaj das Problem. „Der Luftraum Richtung Westen ist tot.“ Schließlich ist der Flugverkehr zwischen Weißrussland und westlichen Ländern eingestellt. Deshalb musste die Gruppe aus Kostjukovitischi erst mit dem Bus nach Minsk fahren. „Das sind sechs Stunden über Landstraßen“, erläutert Bedaj. Nach einer Übernachtung in der weißrussischen Hauptstadt fuhr die Gruppe mit dem Bus in die litauische Hauptstadt Vilnius. Dort konnten die Weißrussinnen das Flugzeug bis Frankfurt nehmen.

Nach dieser umständlichen Reise sagt die Lehrerin: „Ich schätze das Flugzeug inzwischen noch mehr, denn es geht alles viel einfacher und schneller.“ Sie freut sich auf den Tag, wenn sie wieder von Minsk aus fliegen darf.

Vom Aufenthalt in Dietzenbach nimmt Oksana Bedaj, wie sich zeigt, viel Positives mit. „Das Kollegium der Ernst-Reuter Schule hat uns sehr herzlich aufgenommen“, sagt sie. Bedaj hospitierte in den Klassen fünf bis zehn sowie in allen Fächern darunter Physik, Chemie, Deutsch und Englisch. „Ich bin sehr erstaunt, wie nett die Kinder sind und wie aktiv sie mitarbeiten“, gesteht sie.

Dabei unterscheidet sich das Schulsystem in Weißrussland vom deutschen, wie Bedaj deutlich macht. In ihrer Heimat gebe es keine Differenzierung in Haupt-, Real- und Gymnasialstufe. Erst gebe es drei Jahre Grundschule, danach fünf Jahre Basis-, anschließend Mittelschulunterricht. Neun Schuljahre sind Pflicht, mit elf ist die Schulzeit beendet, dann hat man die Hochschulreife erlangt, ist den Erläuterungen der Pädagogin zu entnehmen. Es gebe keinen strikten Lehrplan, sondern die Lehrkräfte könnten den Unterricht nach eigenem Ermessen und ihrer Erfahrung gestalten. Alle drei bis fünf Jahre haben Lehrer die Möglichkeit, sich weiterzubilden. Das müssen sie jedoch in ihrer Freizeit tun.

Angestellt ist Bedaj an einer Schule für Allgemeinbildung mitten in Kostjukovitschi. Ursprünglich hatte sie in Minsk gelehrt, ist aber wegen der Eltern in ihre Heimatstadt zurückgekehrt.

Während ihrer Zeit in Dietzenbach stand neben der Hospitation an der Ernst-Reuter-Schule politische und kulturelle Bildung auf dem Programm. So hat Bedaj mit den anderen Lehrerinnen einen Ausflug zum Hambacher Schloss gemacht und sich dort über die Anfänge der Demokratiebestrebungen in Deutschland informiert. Auch ein Ausflug in die Paulskirche in Frankfurt stand auf dem Programm. Darüber hinaus haben sich die Austauschlehrerinnen in Dreieichenhain eine Lesung lyrischer Werke von Reiner Maria Rilke angehört.

Nicht zuletzt machten die Frauen aus Kostjukovitischi Ausflüge bei denen die hessische Kulinarik im Mittelpunkt stand. Doch vom Apfelwein ist Oksana Bedaj weniger überzeugt: „Das ist ein Frauengetränk und trifft nicht wirklich meinen Geschmack.“ Handkäs findet jedoch ihre Zustimmung. „Natürlich isst man den stilecht mit dem Messer“, fügt sie mit einem Lächeln hinzu.