Ausflüge in verschiedene Stilrichtungen

Dietzenbach – Im ehemaligen Palmhaus geht wieder etwas vor sich. Hier ist ein Trommeln, dort ist ein Klimpern zu vernehmen und das Wummern von E-Gitarren dringt leise auf den Harmonieplatz. VON LISA SCHMEDEMANN

Die „Original Palmdudler“, die hauseigene Band des Theaters Schöne Aussicht (Thesa), proben wieder – und es klingt nach Rock, Swing und Bossa Nova.

Nach dem Rustikal „De Bersch ruft“ traut sich Theaterchef Reiner Wagner an eine freie Inszenierung des Singspiels „Im weißen Rössl am Wolfgangsee“ und tauscht das Tiroler Gewässer kurzerhand durch den hiesigen Bieberbach aus. „Das Stück wird wieder mit einer Menge Lokalkolorit aufbereitet“, verspricht Wagner. Zur Vorlage nutzen das „ganz große Thesa-Ensemble“ und die Palmdudler die Version der Geschwister Pfister, die wiederum den Stoff der Operette von Ralph Benatzky aus dem Jahr 1930 zugänglicher gemacht haben. „Thematisch befinden wir uns also wieder im Gebirge“, erläutert der Theaterchef. Schließlich sei Dietzenbach mit Hexen-, Wingerts- und Ebertsberg hochalpines Gebiet. Im Weißen Rössl, einem Hotel am Ufer des Bieberbachs, arbeitet Leopold (gespielt von Wagner) als Kellner und hat alle Hände voll zu tun. Er hat sein Herz an seine Chefin und Wirtin des Etablissements, Josepha (Birgit Reuter), verloren. Doch diese hat wohl ein Auge auf einen Stammgast des Hotels, den Rechtsanwalt Dr. Siedler (Frank Hilsamer), geworfen. Wie es mit dieser (un-)glücklichen Konstellation am Wollwiesenteich und anderen bekannten Plätzen weitergeht, führt Wagner nicht aus.

Die Schauspielproben seien nun in vollem Gange. „Die Textmenge ist etwas geringer, dafür haben wir aber mehr Sprechrollen“, erläutert er. Das „Rössl“ sei im Gegensatz zum „Bersch“, der mit seinem Irrsinn und Klamauk bestochen hat, als Liebesgeschichte näher an der Realität. Wagner ist zuversichtlich: „Das war 2017 ein Riesending, aber ich denke, dass wir daran gut anknüpfen werden.“ Im eigenen Stil eben.

Die Planung für das Singspiel läuft seit etwa einem Jahr. „Wir waren erst ziemlich abgeschreckt, weil die Musikstücke schwer umsetzbar sind“, berichtet der Keyboarder Uwe Schmedemann, der zusammen mit Matze Deibel die musikalische Leitung innehat. Viele Stunden habe er über Notenblättern gebrütet, um diese den Palmdudlern irgendwie zugänglich zu machen. „Wir kommen fast alle aus der Rockschiene, bei den Pfisters ist aber alles im Dreivierteltakt“, erklärt er. „Wir müssen eben auch mit dem arbeiten, was wir haben“, sagt der Gitarrist Jan Schäfer. In der Vorlage seien viele Streicher vertreten, die Palmdudler hingegen trumpfen mit ihrem Akkordeonspieler Peter Kämmer auf. Logische Konsequenz: Neuinterpretation.

Volkstümliche Lieder behalten zwar den Walzer-Takt, doch von anderen Stücken bleibt lediglich die Melodie. Während es beim „Bersch“ hauptsächlich rockig zuging, unternimmt das „Rössl“ Ausflüge in verschiedene Stilrichtungen. „Hauptsache, man erkennt uns als Band wieder“, findet Uwe Schmedemann. So könne es gut vorkommen, dass das aufmerksame Publikum Passagen von Queen oder Pink Floyd heraushört.

Laut Wagner sind insgesamt 20 Personen am „Rössl“ beteiligt, darunter erstmals zwei Schauspielstudenten.