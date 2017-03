Vom Vorwurf der Vergewaltigung freigesprochen

Dietzenbach - Im Prozess um die zwei Männer, die eine Dietzenbacherin vergewaltigt und bestohlen haben sollen, ist das Urteil gefallen. Während beide wegen des Sexualdelikts freigesprochen wurden, erhielt einer der Männer eine Geldstrafe wegen Unterschlagung. Von Stefan Mangold

Mit einer weiteren Zeugenaussage und dem Bericht des Sachverständigen endete vor dem Schöffengericht in Offenbach der Prozess gegen zwei Männer, denen die Anklage vorwarf, vor mehr als zwei Jahren in Dietzenbach eine Frau vergewaltigt und bestohlen zu haben (wir berichteten). Das Urteil hatte sich angedeutet: Freispruch für beide wegen des Sexualdelikts. Einen Angeklagten verurteilen Richter Manfred Beck und die Schöffen wegen Unterschlagung zu 90 Tagessätzen á 30 Euro.

Das Problem bei der Wahrheitsfindung war, dass die Nebenklägerin und mutmaßlich Geschädigte zum fraglichen Zeitpunkt stark alkoholisiert gewesen ist. Ihre widersprüchlichen Aussagen vertrat die 42-Jährige vor Gericht vehement.

Am zweiten Prozesstag, gut zwei Wochen zuvor, waren zwei Zeugen nicht erschienen, beides Nachbarn der Nebenklägerin. Die eine Zeugin konnte die Polizei nicht finden, der andere hatte den Termin verschwitzt. Am dritten Prozesstag berichtet letzterer dann: „Ich habe die drei Männer damals gesehen.“ Das wundert: Zwischen den Angeklagten sitzt der Dolmetscher. Der Irrtum liegt in der Erwartungshaltung. Damals waren es tatsächlich erst drei Männer gewesen. Der Wirt eines Lokals hatte das angetrunkene Trio aus der Kneipe zur Wohnung der Nebenklägerin gefahren. Ansonsten berichtet der Mann von seiner stark alkoholisierten Nachbarin, die ohne Stütze der Angeklagten nicht ins Haus gekommen wäre. Die Nachbarin habe auf seine Anrede vor dem Haus, was mit ihr los sei, nicht reagieren können.

Als nächstes liest Richter Manfred Beck das Abhörprotokoll von Telefonaten zwischen den Angeklagten vor. Die Polizei hörte damals wegen eines anderen Verdachtsmoments zu. Welcher, findet vor Gericht keine Erwähnung. Die übersetzten Gespräche strotzen vor freundschaftlich gemeinter Bezichtigungen, homosexuell zu sein, vor Ärgernis über diverse „Huren“ und Schwüren auf Gott und die Welt. In seinem späteren Plädoyer nimmt Rechtsanwalt Mario Galvano auf das Protokoll Bezug. Die Angeklagten hätten nicht wissen können, dass ihre Rede aufgenommen wird.

Nach der erscheint es zweifelhaft, dass die Aussage der Zeugin stimmt, beide hätten sie gegen ihren Willen vaginal und oral penetriert. Der eine Angeklagte hatte behauptet, auf dem Sofa gelegen zu haben, während sein Kumpel mit der Frau im Schlafzimmer intim gewesen sei. Das bestätigt das Abhörprotokoll, weil er seinen Freund nach Details fragt, die er gewusst hätte, wenn er dabei gewesen wäre. Sein Kumpel bestreitet einen Übergriff.

Gutachter Dr. Stefan Tönnes hält es für möglich, dass die Nebenklägerin erst einen Filmriss hatte, „weil sie wohl Kokain genommen hatte“, sich jedoch dann wieder erinnern konnte. Den Konsum belegte ein späterer Urintest, durch den sich außerdem ein Alkoholgehalt von 2,47 Promille zur vermeintlichen Tatzeit ermitteln ließ.

Der Staatsanwalt beantragt Freispruch für das Sexualdelikt. Die blauen Flecken und zerrissenen Kleider, von denen die Nebenklägerin erzählte, hätten sich bei der späteren Untersuchung nicht bestätigt. Die Telefongespräche zeigten, dass es keinen Sex zu dritt gegeben habe.

Wegen Unterschlagung der 1200 Euro, die er von der Nebenklägerin zur Aufbewahrung zugesteckt bekommen habe, beantragt der Staatsanwalt für den neunfach wegen Körperverletzung und Eigentumsdelikten verurteilten Mann eine Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu 30 Euro. Dem schließt sich Verteidiger Galvano an. Anwältin Gabriele Daube fordert für ihren Mandaten Freispruch. Auch der Vertreter der Nebenklage sieht das so.

Letztlich urteilt Richter Manfred Beck wie in den Plädoyers gewünscht, bekundet jedoch ein Magendrücken: „Die Justiz kann nicht alle Fälle befriedigend lösen.“ Es könne sein, dass die Angeklagten sexuelle Straftaten begangen haben. Die Aussage der stark alkoholisierten Frau, „reicht mit der erforderlichen Sicherheit nicht aus“.

