Auto erfasst junge Radlerin

Dietzenbach - Die Polizei sucht einen Autofahrer, der am Mittwochabend auf der Waldstraße nach einem Wendemanöver einen Jungen auf dessen Fahrrad wohl übersehen und angefahren hat.

Der Elfjährige, der mit zwei weiteren Radlern auf der Martinstraße unterwegs war und die Waldstraße überqueren wollte, kam zu Fall und verletzte sich leicht. Der Autofahrer hielt zwar an, um sich nach dem Befinden des Jungen zu erkundigen, stieg dann aber in seinen Wagen und fuhr weg. Die Polizei fordert den als etwa 50 Jahre alt und 1,75 bis 1,80 Meter groß mit normaler Figur beschriebenen Mann auf, sich umgehend auf der Wache, 06074/837-0, zu melden.

Anders liegt die Sache bei einem Fahrrad-Unfall etwa eine halbe Stunde zuvor. Ein siebenjähriges Mädchen war gegen 18.30 Uhr mit ihrem Rad auf der Limesstraße unterwegs. Am Fußgängerüberweg nahe der Nibelungenstraße wollte sie die Straße überqueren. Eine 63-jährige Toyota-Fahrerin hat das Mädchen wohl übersehen und stieß mit ihrem Wagen gegen das Fahrrad. Die Radlerin zog sich Verletzungen am linken Knie und Handgelenk zu und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. An dem roten Yaris entstand ein Schaden von rund 200 Euro. Zeugen wählen die 06074/837-0. (ron)

