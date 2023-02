Raub: Hilfsbereitschaft wird Jugendlichem zum Verhängnis

Von: Niels Britsch

Teilen

Als ein Jugendlicher sich hilfsbereit zeigte und sein Portemonnaie hervorholt, nimmt ihm einer der beiden Räuber die Geldscheine weg und bedroht ihn. © Symbolbild: dpa

Überfall in Dietzenbach: Zwei Männer haben einen Jugendlichen beraubt. Zum Verhängnis wurde dem Jungen ausgerechnet seine Hilfsbereitschaft.

Dietzenbach – Zwei junge Männer haben am Samstagabend am Masayaplatz einen Jugendlichen beraubt. Nach Angaben der Polizei stand der Junge gegen 19.10 Uhr auf dem Bahnsteig am Bahnhof Mitte, als die zwei etwa 18 Jahre alten und ungefähr 1,85 Meter großen Männer ihn ansprachen. Sie baten den Jugendlichen, ihnen Geld zu wechseln. Als dieser sich hilfsbereit zeigte und sein Portemonnaie hervorholte, nahm ihm einer der beiden Räuber die Geldscheine weg und bedrohte ihn.

Das zuständige Polizeipräsidium Südosthessen in Offenbach sucht nun Zeugen des Überfalls und bittet unter der Nummer 069/8098-1234 um Hinweise. Der Haupttäter soll eine kräftige Statur, schwarze Haare, braune Augen und einen leichten Kinnbart gehabt haben. Er war bekleidet mit einer schwarzen Weste und einer Schirmmütze. Sein Komplize war von dünner Statur, hatte dunkle gelockte Haare und trug eine schwarze Hose sowie schwarze Oberbekleidung. (nb)