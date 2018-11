Mitarbeiter von BCM-Kosmetik: Angst vor der Arbeitslosigkeit

Dietzenbach - In nicht mal einem Jahr will Fareva den BCM-Standort in Dietzenbach schließen. Während die Mitarbeiter gestern vor der Firma demonstrierten, hat auch zum ersten Mal die Einigungsstelle getagt. Von Ronny Paul

„Fareva – Verräter“ hallt es durch die Messenhäuser Straße. Mitarbeiter der Firma BCM-Kosmetik lassen vor dem Firmensitz ihrem Unmut freien Lauf – trommeln, pfeifen und recken Plakate in die Höhe. Auf diesen ist unter anderem zu lesen: „Jahrelang auf Geld verzichtet, jetzt werden wir vernichtet“ oder „Standort Lüge“.

Die Situation bei BCM-Kosmetik spitzt sich zu. Während gestern morgen im Firmengebäude an der Messenhäuser Straße erstmals die Einigungsstelle getagt hat, haben rund 30 Mitarbeiter draußen gegen die geplante Schließung des Dietzenbacher Standortes demonstriert. Allerdings sind nur knapp zehn Prozent der Angestellten auf die Straße gegangen. Wohl aus Angst, sofort den Job zu verlieren. Denn die Unternehmensleitung hatte unter Androhung rechtlicher Konsequenzen den Arbeitern der Frühschicht untersagt, sich dem von der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (kurz: IG BCE) organisierten Protestzug anzuschließen. Zwar genießen Mitglieder der Gewerkschaft Rechtsschutz, erläutert deren Bezirksleiter Jürgen Glaser, trotzdem habe man dazu geraten, kein Risiko einzugehen.

Mehr zum Thema: Schließung von BCM Kosmetik: Einigungsstelle tagt erstmals Nach angekündigter BCM-Schließung demonstrieren Mitarbeiter Der französische Konzern Fareva hatte BCM im vergangenen Herbst vom US-Konzern Walgreens Boots Alliance übernommen. Im Juni kündigte Fareva an, den Standort in Dietzenbach zum Oktober nächsten Jahres zu schließen. BCM-Kosmetik, ein Zulieferer für die Pharma-, Kosmetik- und Haushaltsindustrie, fungiert als Vertragsproduzent für globale Markenhersteller. Die Firma entwickelt und produziert etwa Lippenstifte, Cremes und Make-up. Die IG BCE fordert einen Weiterbetrieb des Standorts, notfalls durch Dritte. Dafür gehen die Mitarbeiter seit Wochen auf die Straße und protestieren.

So wie der Dietzenbacher Giovanni Caramia, der seit 20 Jahren für BCM in der Logistik arbeitet. „Als Fareva BCM gekauft hat, dachten wir, es geht aufwärts.“ Doch nun wisse man: „Gekauft, um zu schließen.“ Caramia beklagt, man habe „keine Chance bekommen, uns zu beweisen“. Der Vater zweier Kinder hat ein Haus gekauft und blickt nun bange in die Zukunft.

Eine 52-Jährige Rumänin, die zusammen mit ihrem Mann in der Produktion arbeitet, ist ebenso besorgt. „Wir haben keine Verwandten in Deutschland“, sagt sie, daher seien „die Arbeitskollegen ihre Familie“. Die Äthiopierin Sara Massoth ist seit fast 19 Jahren bei BCM: „Mein Zuhause ist hier“, sagt die alleinerziehende Mutter zweier Kinder. Um ihren Nachwuchs macht sie sich am meisten Sorgen, sollte sie arbeitslos werden. Massoth bedauert, dass nicht alle Mitarbeiter demonstrieren können: „Viele haben Angst rauszukommen, die Kollegen haben Angst vor dem Chef.“ Sie deutet aufs Bürogebäude und sagt mit Unverständnis in der Stimme: „Die Büroleute bekommen eine Abfindung.“ Für sie pocht das Herz der Firma aber in der Produktion: „Ohne uns geht’s nicht.“ Doch gleichzeitig macht sie sich Mut: „Kleine Leute haben keine Chance, nur wenn wir gemeinsam kämpfen, schaffen wir das.“

Die Hoffnung hat auch Glaser von der IG BCE, der durch die bisherigen Proteste eine Verunsicherung im Management festgestellt haben will. Glaser informiert: Ein vom Betriebsrat beauftragter Wirtschaftsprüfer der Kemper und Schlomski GmbH habe entgegen der Fareva-Aussagen, der Standort sei wirtschaftlich nicht mehr rentabel, das Gegenteil analysiert. Nämlich, dass eine Fortführung des Produktion vor Ort „wirtschaftlich machbar“ wäre, informiert Glaser. Sollte der Standort zum Oktober kommenden Jahres tatsächlich geschlossen werden, hoffen die Mitarbeiter zumindest auf eine Abfindung.

Nach etwa einer Stunde packen die Protestler Plakate, Trillerpfeifen und Trommeln zusammen.

Glaser berichtet, beim ersten Termin der Einigungsstelle habe man sich darauf geeinigt, bei einem weiteren Treffen den Schließungsbeschluss anzuschauen und über Alternativen nachzudenken.