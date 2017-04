Becken bis Beach-Lounge: Vorbereitungen im Waldschwimmbad

Dietzenbach - Im Waldschwimmbad an der Offenthaler Straße wird in diesen Tagen nicht nur sprichwörtlich unter Hochdruck daran gearbeitet, das Areal sommertauglich zu machen. Die Gäste können sich auf Altbewährtes und Neues freuen. Von Christian Wachter

Die Warnung, nicht vom Beckenrand zu springen, ist ein Klassiker der Freibadbeschilderung und derzeit besonders ernstzunehmen. Für das große Saubermachen muss nämlich erst einmal das Wasser raus, bevor Hochdruckreiniger zum Einsatz kommen können, damit wieder alles blitzt. Am Samstag, 29. April, ist es dann so weit. Das Waldschwimmbad öffnet erstmals in dieser Saison die Türen. Den offiziellen Startschuss gibt’s wie üblich am Montag, 1. Mai, – samt Anschwimmen mit dem Ersten Stadtrat Dieter Lang und freiem Eintritt. Bis dahin ist aber noch einiges zu tun. Was genau, weiß die Freibadleiterin Susanne Hohmann: Sind erst alle Becken leer, und das dauert beim Schimmerbecken auch schon mal einen halben Tag, müssen sämtliche Roste und Überlaufrinnen abgebaut, gereinigt und wieder eingebaut werden. Kanäle werden mit biologisch abbaubarem Putzmittel gesäubert und dann mit Wasser ausgespült. Auch die ganzen Filter müssen wieder mit Wasser befüllt werden. Etwa so wie eine Waschmaschine müsse man sich das vorstellen, nur umgekehrt, erklärt Hohmann – dreckiges Wasser rein, sauberes wieder raus.

+ © wac Die Becken filtern sich 24 Stunden am Tag, und pro Stunde wird das Wasser einmal komplett umgewälzt. Die Hochdruckreiniger kommen bei allem zum Einsatz, was zu den Becken gehört. Auch bei Rutsche und Sprungturm – „da ist Klettereinsatz gefragt“, sagt Hohmann. Und dann muss noch die Beach-Fläche von Laub und Unkraut befreit werden. Schließlich sollen, sobald das Wetter es zulässt, auch in diesem Jahr wieder die After-Work-Partys zum Programm gehören. Die seien bislang gut angenommen worden, erzählt Hohmann, auch von älteren Gästen oder Familien mit Kindern. Und so wird DJ Chris das Bad regelmäßig an Donnerstagabenden beschallen. „Er passt sich den Leuten an, spielt zum Beispiel Musik aus den 80ern“, verspricht Hohmann. Ab Mitte Mai darf auch wieder unter Anleitung geschwommen werden. Dann starten die Schwimmkurse und außerdem Aquafitnesskurse des Fitnessstudios Cures.

Fürs Saubermachen zuständig sind Jonas Röder, Adile Batou, Behzat Khosravi, Thomas Skoda und Vincenzo Menduni. Sie sind über eine Drittfirma angestellt und überwiegend auch während der Saison als Rettungsschwimmer aktiv. Im Vergleich dazu sei so eine Putzaktion gar nicht sonderlich anstrengend. „Im Sommer gab es Tage, da waren wir locker sechs Mal im Wasser, da musst du immer unter Strom stehen.“ Wichtig sei es aber natürlich dennoch, dass zum Start alles wie neu wirkt: „Mit dem Schwimmbad tun wir auch etwas für Dietzenbachs Ruf, haben viel Andrang und auch Familien von außerhalb, die uns besuchen“, sagt Röder.

Im Jahr 2015 wurde gleich zweimal binnen einer Woche ins Schwimmbad eingebrochen. Um es Eindringlingen künftig etwas schwerer zu machen, gehen Hohmann und ihr Team in Sachen Sicherheit ab dieser Saison neue Wege. „Wir arbeiten mit einer Security-Firma zusammen, haben einen stillen Alarm mit direkter Rufweiterleitung an die Polizei – und die ist dann ganz schnell oben am Bad“, sagt Hohmann. Wer sich dann erwischen lässt, bekommt neben juristischen Konsequenzen natürlich auch ein Haus- und Badeverbot mit auf den Weg. Das muss Hohmann auch ansonsten zwischen zehn und 15 Mal pro Saison aussprechen. „Zum Beispiel, wenn das Personal massiv angegangen wird oder bei Grapschern“. Im Vergleich zu den jährlich 80.000 Badegästen seien das aber Einzelfälle.

Der Ruf vieler Kritiker nach einer großen Uhr hat indessen Gehör gefunden. Seit 2010 gab es keine mehr, nun wird eine neue mittig zwischen den Becken aufgebaut, sodass Schwimmer mit wenig Zeit oder solche, die kurz vor der Arbeit noch ins Becken springen wollen, immer Bescheid wissen.