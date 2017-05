Verlieren will gelernt sein

Dietzenbach - Schon seit zehn Jahren lädt der Verein „Zusammenleben der Kulturen in Dietzenbach“ als Träger des Projektes „Zusammenspiel“ samstags zum gemeinsamen Spielen ein. Von Sascha Dreger

Das pädagogische Projekt hatte sich seitdem im Stadtteilzentrum in der Wilhelm-Leuschner-Straße 33 fest etabliert, vornehmlich nutzten Kinder aus den Wohngebieten Robert-Koch-Straße, Messenhäuser Straße und Max-Planck-Straße das Angebot. Durch eine veränderte Bewohnerstruktur war aber zuletzt ein Besucherrückgang zu verzeichnen. Im Haus der Integration (Justus-von-Liebig Straße 19) bietet die Stadt dem Verein seit Anfang März nun ein neues Domizil für das Projekt. Erster Stadtrat Dieter Lang (SPD) sieht das Haus der Integration nicht alleine als Flüchtlingsunterkunft. Die Liegenschaft solle vor allem auch eine Begegnungsstätte sein und stehe allen Vereinen offen, betont er.

Grund zur Freude sei, dass der rund 180 Quadratmeter große Mehrzweckraum im Erdgeschoss bereits seit sechs Wochen vom Verein Zusammenleben der Kulturen mit seinem Projekt genutzt und mit Leben gefüllt wird. Hier bietet sich dem Spielprojekt genug Platz, um nicht nur die Kinder aus dem bisherigen Quartier zum Spielen einzuladen. Man wolle zum Beispiel auch die Kinder erreichen, die in der Flüchtlingsunterkunft an der Lise-Meitner-Straße oder im Haus der Integration leben.

Der Gedanke, das Konzept etwa auf Flüchtlingskinder zu erweitern, entstand unter anderem durch ein ähnliches Spielprojekt, das die Dietzenbacher Flüchtlingshilfe bereits in der Unterkunft an der Lise-Meitner-Straße anbietet. Durch die gemeinsame Freizeitgestaltung und das Zusammenspiel werde Langeweile vermieden und die Chance geboten, andere Kulturen unbefangen in einem entspannten Umfeld kennenzulernen.

„Berührungsängste gibt es zwischen den Kindern nicht“, sagt Projektbetreuerin Hannelore Klingbeil. „Sie kommen einfach her und spielen zusammen“, fügt sie an. Das größte Anliegen sei die Integration, die durch das Spielen gefördert werde. „Das vermittelt den Kindern ein Zugehörigkeitsgefühl“, sagt Klingbeil. Das bekämen die Betreuer immer wieder mit. Herzlich eingeladen sei jeder, der gerne mal eines der unzähligen Würfel-, Brett- oder Kartenspiele spielen möchte, die der Verein bereithält. Da seien alle angesprochen mitzuspielen, auch die Eltern oder Großeltern, erklärt die Vorsitzende des Vereins, Gertrud Röhner. „Hier ist für jeden das richtige Spiel dabei“, ist sie sich sicher.

Kennen Sie die Wappen aus der Region? Zur Fotostrecke

Mehmet-Ali kommt regelmäßig und findet immer jemanden zum Spielen. Sein Lieblingsspiel sei Monopoly, erzählt der Dreizehnjährige. Der siebenjährige Farid aus Syrien lebt seit zwei Monaten an der Lise-Meitner-Straße. Zusammen mit seiner Schwester Jana ist er das erste Mal zu Besuch beim Spielnachmittag. „Das macht Spaß“, sagt Farid. Er hat sich fest vorgenommen, öfter an der Justus-von-Liebig-Straße vorbeizuschauen.

Auf die Einhaltung bestimmter Verhaltensregeln wie etwa Respekt, Toleranz und Höflichkeit achten die Mitarbeiter des Vereins besonders. „Das funktioniert auch sehr gut“, sagt Sümeyra Findik, die seit vielen Jahren als Betreuerin dabei ist. „Manche Kinder müssen aber auch erst mal lernen zu verlieren“, fügt Betreuer Mohammed Yigitbilek hinzu. Ob bei Problemen im Miteinander, zum Spiele erklären oder beim Mitspielen – die Betreuer verstehen sich stets als Ansprechpartner. Die Kommunikation in Deutsch sei dabei eine Voraussetzung, die eine Gemeinsamkeit für alle darstellt und die Integration fördert.

Ende August lädt der Verein wieder zu einem großen Spielturnier ein. „Das machen wir einmal im Jahr“, erzählt Klingbeil. „Und das kommt immer gut an“, sagt sie. Außer in den Sommerferien findet das „Zusammenspiel“ jeden Samstag von 13 bis 16 Uhr im Haus der Integration statt.