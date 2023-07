Hopper im Kreis Offenbach: Bereits „einige Erfolge“ zu verzeichnen

Von: Barbara Scholze

Im Kreisgebiet unterwegs: Die Hopper haben mittlerweile mehr als 300 000 Fahrten auf dem Buckel. © mho

Kreisverkehrsgesellschaft Offenbach zieht Zwischenbilanz zu On-Demand-Shuttle Hopper.

Kreis Offenbach – Er soll die Mobilität erhöhen, zur Sicherheit beitragen, den Umstieg auf den Nahverkehr erleichtern und möglichst ein Erfolgsmodell werden: Seit 2019 fährt der Hopper, eine Art Sammeltaxi auf Bestellung, durch den Kreis Offenbach; seit Kurzem bedient der sogenannte On-Demand-Service sogar alle Kommunen. Im Kreisausschuss für Umwelt, Energie, Verkehr und Planung gab Andreas Maatz, Geschäftsführer Kreisverkehrsgesellschaft Offenbach (kvgOF), nun – unter anderem auf Antrag der FDP-Fraktion im Kreistag – einen Zwischenbericht zu den Erfahrungen und den erreichten Zahlen.

„Wir sind noch in der Lernphase, aber der Hopper ist schon überall nachgefragt“, sagte Maatz. Zurzeit werde viel ausprobiert, auch, um eine möglichst hohe Verfügbarkeit zu erreichen. „Und wir wissen, dass wir Schwerpunkte legen müssen.“

Mithilfe einer App lassen sich die siebensitzigen Minibusse zu einem Grundpreis, der je nach dem Besitz von RMV-Karten variiert, und zuzüglich einer Entfernungspauschale bestellen. Der Hopper verkehrt nur innerörtlich, Ausnahmen sind Fahrten etwa zwischen Langen und Egelsbach sowie zwischen Seligenstadt und Mainhausen, beziehungsweise Hainburg. Ein Pooling-System kombiniert die Fahrtwünsche der Gäste und ermittelt die optimale Route. Als Partner des Projekts wurden per europaweiter Ausschreibung die Marke Mercedes bei den Fahrzeugen, die Firma „ioki“ mit ihrer Software und der Fahrdienst „CleverShuttle“ ausgewählt, die entsprechenden Verträge laufen bis Ende des Jahres 2024.

Die Autos vom Typ Vito sind geleast, diejenigen mit einem rollstuhlgerechten Umbau mussten gekauft werden. Der Hopper finanziert sich durch Fahrgeldeinnahmen, Fördergelder und eine Kofinanzierung der Kommunen, die bis Ende des Jahres läuft. Was an Defizit bleibt, muss die kvgOF drauflegen.

Waren es beim Start des Hopper-Projektes im Juli 2019 noch drei Fahrzeuge, sollen bis Ende des Jahres 73 Minibusse in den Ortschaften des Kreises verkehren. „Die Fahrgastzahlen für das Jahr 2022 und insbesondere für das Jahr 2023 haben sich besser entwickelt, als wir erwartet haben“, teilte Maatz mit.

Ebenso heißt es in dem Bericht, das Mobilitätsangebot habe eine „sehr hohe Akzeptanz“ in der Bevölkerung des Kreises Offenbach. Dafür sprechen auch die Zahlen: Insgesamt sind mittlerweile 300 000 Fahrten aufgezeichnet, allein im Juli kamen 33 500 Passagiere in 26 800 Fahrten an ihren Bestimmungsort. Dabei werden im Ostkreis 3,2 Passagiere pro Stunde festgestellt, in Mitte 2,8 Passagiere und in West 3,7 Mitfahrende, 40 000 Bürger haben bisher die App heruntergeladen. Die höchste Auslastung bringen die Abendstunden zwischen 18 und 21 Uhr. Begehrt sind vor allem Fahrten zu den Bahnhöfen, wobei die Strecke zum Bahnhof Hanau inzwischen wieder eingestellt wurde. „Das hat zu einer besseren Verfügbarkeit der Fahrzeuge geführt“, sagte Maatz.

Aus Sicht der kvgOF habe der Hopper also bereits „einige Erfolge“ zu verzeichnen, heißt es in dem Bericht weiter. Jedoch zeige die Erfahrung, dass sich Kunden- und Betreiberinteressen nicht immer unter einen Hut bringen lassen und man nicht pauschal sagen könne, nach welchen Messgrößen das System letztendlich beurteilt werden soll. „Die Politik muss festlegen, welche Schwerpunkte bei der öffentlichen Beförderung gesetzt werden“, sagte der kvgOF-Geschäftsführer.

Jetzt schon stünden einige Aufgaben fest, so wolle das Hopper-Team an der Software arbeiten, um mehr Fahrtwünsche effektiver zu bündeln. Ebenso sollen die interkommunalen Verbindungen überprüft und eventuell vermehrt Fahrten im Nachtverkehr angeboten werden. Eine weitere Herausforderung sei das Thema „Stornierungen“. Möglich sei auch, die jetzige Aufteilung mit den Regionen West, Mitte, Ost aufzulösen und den Kreis Offenbach als ein großes Betriebsgebiet zu sehen.

Was die finanzielle Zukunft des Hoppers angeht, so betonte die Erste Kreisbeigeordnete Claudia Jäger (CDU), der Kreis werde weiter um Fördergelder werben. „Aber weder Land noch Bund haben ein Interesse daran, die Unterstützung einzustellen, und wir arbeiten grundsätzlich daran, dass die Förderung in die regelhafte Finanzierung des ÖPNV aufgenommen wird.“