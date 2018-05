Besucher aus Frankreich wünschen sich eigenem Ludwig

Dietzenbach - Wie kann man besser die Kreisstadt kennenlernen als bei einer Bustour mit dem Ersten Stadtrat. Von Lisa Schmedemann

Besucher aus der französischen Stadt Vélizy-Villacoubly sind derzeit in Dietzenbach zur Rückverschwisterung der seit 1976 bestehenden Städtepartnerschaft und haben bei einer Rundfahrt so einiges gesehen.

Ein Bus biegt von der Babenhäuser in die Darmstädter Straße ein und hätte vor einigen Jahren die Unterpforte des Dörfchens passiert. Auf der rechten Seite der ehemaligen „Groadgass“, wie die Darmstädter Straße damals hieß, befindet sich Dietzenbachs drittes Rathaus, das 1895 fertiggestellt worden ist. Bis in die 70er Jahre diente es als Badehaus, heute ist es Sitz der Offenbach-Post-Redaktion, nachdem zwischenzeitlich die Polizeiwache inklusive zweier Arrestzellen in dem Bauwerk untergebracht gewesen ist.

Der Bus mit Besuchern aus Dietzenbachs Partnerstadt Vélizy-Villacoublay fährt die leicht ansteigende „Groadgass“ weiter hoch, vorbei an der heutigen Polizeiwache. Erster Stadtrat Dieter Lang erzählt Wissenswertes über die Kreisstadt: „Die Polizei war ursprünglich die Alte Schule.“ Gelehrt wurde dort bis in die 60er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Christa Schraverus übernimmt das Mikrofon des kleinen Reisebusses, um jeden Beitrag Langs auf Französisch zu wiederholen.

+ Erster Stadtrat Dieter Lang zeigt den französischen Besuchern aus Vélizy den Panorama-Blick vom Aussichtsturm. © zls Der Bus setzt den Weg fort, fährt hinter der Gaststätte „Zur Linde“ auf den ehemaligen Standort der Oberpforte zu. An der Christuskirche hält er. Lang erzählt: „Die Oberpforte hat man Stein um Stein abgetragen, um die Kirche zu bauen“. Die Reiseroute führt hoch auf den Wingertsberg und noch höher auf den Aussichtsturm. Die Plattform des „statischen Paradoxons“ wie Lang die besondere Architektur des Aussichtsturms nennt, gewährt einen Blick auf Taunus, Spessart und Odenwald. „Diese Gebirge ringsum bewirken, dass wir in Dietzenbach so viele Sonnenstunden haben“, sagt Lang. Die französischen Gäste lassen den Blick schweifen. Das gute Wetter begünstigt die Aussicht. „So viel Grün in und um die Stadt“, bemerkt eine Vélizyanerin. Auch die Wolkenkratzer Frankfurts bilden mit dem Meer aus Bäumen ein Motiv, das man mit den Augen kaum loslässt. „Mit der S-Bahn sind sie in etwa einer halben Stunde in der Frankfurter Innenstadt“, betont Lang und wirbt: „Dietzenbach ist wirklich lebenswert.“

Auf dem Geschichtspfad reisen die Menschen noch weiter in die Vergangenheit zurück. Die Kunstinstallationen erzählen von Kriegen, der Pest, faulen Kartoffeln und Urnengräbern aus der Bronzezeit. Der Pfad, angelegt 2000, ist Bestandteil des Regionalparks Rhein-Main und zeichnet sich unter anderem durch seine besondere Vegetation aus. Das Vorkommen der Sonnwend-Wolfsmilch, ein für das Auge eher unauffälliges, fast kniehohes Gewächs, zeugt von der guten Qualität der hiesigen Wiesen. Die vielen Birken fallen schon eher ins Auge. Für die jüngeren Bürger wurde vor dem Geschichtspfad eine Balanciermeile aufgebaut. „24 Prozent der Dietzenbacher sind unter 21 – für die Jugend müssen wir also auch was tun“, sagt der Erste Stadtrat. Um den Besuchern aus der Partnerstadt zu veranschaulichen, wie viele Nationen in der Kreisstadt vertreten sind, führt die Route durch den „Wappenkreisel“. Zur vor Kurzem eingeweihten Weltkugel erklärt Lang: „Jede Niete ist eine Nation, es sind mehr als 100.“

Die Route führt am Steinberg-Kreisel vorbei zur letzten Station, das Atelier von Uschi Heusel. Die Künstlerin nimmt die Reisegruppe in Empfang und gewährt einen Einblick in die Geburtsstube der Ratte Ludwig – oder Louis, wie ihn die Franzosen liebevoll nennen. Interessiert werden die Gemälde mit dem Nager betrachtet und in Katalogen und Kalendern geblättert. Und wie für einen Auslandsaufenthalt üblich nehmen die Vélizyaner Postkarten mit Ludwigmotiven mit in die Heimat.

Dann kommt schließlich der Gedanke auf: „Wir wollen einen eigenen Ludwig in Vélizy haben, so wie auf dem Kreisel.“ Ratte Ludwig und die vielen Sonnenstunden der Kreisstadt passen ja schließlich auch zum „le Roi-Soleil“, also dem „Sonnenkönig“ Ludwig XIV. von Frankreich, finden die Vélizyaner.